Gustavo Álvarez adelantó rotación y comparó a Deportes Limache con Carabobo: "Es un equipo muy duro"

22 may. 2025 - 18:27 hrs.

Este fin de semana se disputa la fecha 12 del Torneo Nacional y Universidad de Chile será la encargada de abrir los fuegos cuando este viernes visite a Deportes Limache a las 18:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Este jueves el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, anticipó el cotejo y adelantó que realizará cambios, considerando que el martes afrontarán un crucial duelo ante Botafogo en Brasil, donde se jugarán la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores.

Lo más visto ahora "Totalmente denigrante": Exchico "Rojo" deportado desde Estados Unidos denuncia maltrato y "persecución a los migrantes"

¿Qué dijo Gustavo Álvarez?

El estratega argentino dijo que "el próximo partido siempre es el más importante, por el enfoque, la relevancia siempre son tres puntos. Disponemos de un plantel para competir en los tres torneos que estamos jugando y una competitividad interna que eleva el nivel".

"La formación la tengo definida, afrontaremos este partido con la importancia que se merece, podemos llegar a los mismos puntos que tienen los punteros hoy. Va a haber oportunidades", comenzó diciendo el estratego argentino en conferencia de prensa", sostuvo.

Pero además, el adiestrador sorprendió al hacer una singular comparación del elenco "tomatero", afirmando que "los enfrentamos en pretemporada. Es un equipo con mayoría de jugadores que estuvieron en Primera División, ordenado, sabe a lo que juegan, de transiciones muy rápidas. Será estratégicamente parecido al de Carabobo".

"Nuestra aspiración es llegar a la punta sin tomar en cuenta los dos partidos pendientes. Para sacar puntos hay que ganar, y para ganar hay que jugar bien. Debemos enfocarnos en superarnos día a día y los resultados llegan por sí solos. No me perdono dedicarle un 99% de foco a un partido, tiene que ser el 100%. Limache es un equipo muy duro, viene sacando buenos resultados. No tenemos margen de relajación y desenfoque", indicó.

La posible citación de jugadores a la Selección Chilena

Por último, Álvarez se refirió al hecho de que varios jugadores de la U puedan ser citados para los partidos de la Selección Chilena ante Argentina y Bolivia por las Clasificatorias, señalando que "es un orgullo que jugadores del equipo representen al país, además de su evolución".

"Sé que hay jugadores en muy buen nivel, pero no sé cuál es la alternativa de comparación en los puestos que tiene el entrenador de la selección. Los partidos con Curicó los abordaremos con los jugadores disponibles, donde el equipo tiene que estar por sobre los nombres propios", agregó.

Todo sobre Universidad de Chile fútbol