Hija de Matías Fernández consigue importante logro deportivo en Alemania: "Desde que mi papá se retiró, siempre está presente

22 may. 2025 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

Matías Fernández presenció con orgullo el gran logro deportivo que alcanzó su hija Aylén, de 13 años, quien obtuvo el primer lugar en un torneo juvenil de patín carrera realizado en Alemania hace pocos días.

La adolescente, que cursa octavo básico, ha dedicado casi la mitad de su vida al deporte. Comenzó a entrenar a los 7 años y sueña en grande: convertirse en seleccionada nacional y, eventualmente, en campeona del mundo.

El orgullo de Mati Fernández

En conversación con Las Últimas Noticias, Aylén Fernández contó que empezó a practicar patín carrera en Barranquilla, Colombia, mientras su padre jugaba en Junior.

De ahí en más se enamoró del deporte y comenzó a entrenar con alta dedicación. Ha viajado al extranjero en tres ocasiones y hace unos días alcanzó el primer lugar en una competencia realizada en Gross-Gerau, Alemania.

"Fue un gran desafío y una muy linda experiencia. Pasaron muchas cosas. (...). En el siguiente fin de semana (luego de salir campeona) me enfermé y me caí en otra carrera. Igualmente, gracias a Dios, me quedé con el segundo lugar", contó orgullosa.

"Desde que mi papá se retiró, siempre está presente"

La joven explicó que durante estos años ha contado con un gran apoyo de sus padres, "a mi papá le gusta mucho acompañarme y ver las competencias (...). Desde que se retiró, siempre está presente".

"Mi papá siempre me dice que disfrute el proceso, que tengo que pasarlo bien, que sea humilde en la victoria y perseverante en la derrota, porque estoy en un proceso de formación", aseguró Aylén.

La adolescente reveló que en algún momento pensó en dedicarse al vóleibol y también afirmó: "me gusta mucho el fútbol". Incluso fue a entrenar a la escuela de Deportes La Serena, aunque decidió seguir dedicada al patín. "Parece que sí heredé algo de mi papá. Veo que él es bueno en varios deportes, no solo en el fútbol", concluyó.

Todo sobre Deportes