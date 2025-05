La contundente respuesta del capitán del Betis por el minuto de furia de Pellegrini con el plantel

19 may. 2025 - 18:10 hrs.

El Real Betis de Manuel Pellegrini sufrió el domingo una contundente goleada por 4-1 en su visita al Atlético de Madrid, un resultado que dejó al conjunto sevillano sin opciones de clasificar a la próxima Champions League, uno de los objetivos que tenían al término de la temporada.

Al margen del resultado, el partido quedó marcado por el fuerte llamado de atención que le hizo el "Ingeniero" a sus dirigidos en el minuto de hidratación del primer tiempo. "¡Vamos a despertar, carajo! No le echemos la culpa al de al lado", dijo el chileno mientras sostenía del brazo al capitán Aitor Ruibal.

Pese al revuelo que generó el airado reto del DT, el propio lateral español defendió la reacción de su entrenador.

¿Qué dijo el capitán del Betis?

Ruibal aseguró que "él quiere que su equipo despierte, con toda la razón del mundo. Yo en ese momento era el capitán, me lo tiene que transmitir a mí con total normalidad".

El hispano subrayó que "no ha sido la primera vez ni será la última que me hable así, o que si me tiene que coger por el pescuezo, es lo que hay. A apechugar, no pasa nada, total normalidad con cosas así".

Por último, reconoció que "cuando eres el capitán y el equipo no responde, eres el responsable. Me siento muy responsable de cómo ha estado el equipo en la primera parte".

Todo sobre Manuel Pellegrini