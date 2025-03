Alexis Sánchez es descartado para jugar ante Paraguay por las Clasificatorias

19 mar. 2025 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles se anunció que Alexis Sánchez fue descartado para el duelo entre Chile y Paraguay, a jugarse en Asunción este jueves 20 de marzo por la fecha 13 de las Clasificatorias.

Cabe recordar que el "Niño Maravilla" regresó a la Roja después de más de seis meses y apuntaba como suplente para el encuentro de mañana. Sin embargo, tampoco podrá ir como reserva.

Ausencia de Alexis Sánchez se debería a una fatiga muscular

Según se filtró desde la ANFP, el jugador deberá quedarse en Santiago por problemas físicos. Aparentemente, su baja de la Selección Chilena sería por una fatiga muscular.

El delantero abandonó anticipadamente la práctica matutina de este miércoles para realizarse exámenes médicos, viéndose obligado a quedarse en el país para someterse a un tratamiento.

Ante este escenario, Ricardo Gareca debió trabajar sin el tocopillano y, considerando su ausencia, ensayó una nueva formación antes de emprender el vuelo para desafiar a la escuadra de Gustavo Alfaro.

De momento la ANFP no ha entregado un comunicado oficial refiriéndose a la baja de Sánchez. Por otro lado, se espera que pronto se emita un parte médico en el que se detalle sobre su dolencia.

Cabe destacar que, al no existir un informe médico, no se sabe con certeza si el jugador podrá participar del próximo duelo ante Ecuador, a realizarse el martes 25 en Santiago. De no integrar La Roja, podría ser liberado.

