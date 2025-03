¿Alexis Sánchez debe ser titular en La Roja?: Equipo de MegaDeportes analiza las chances del "Niño Maravilla"

14 mar. 2025 - 16:44 hrs.

En pocos días, la Selección Chilena se volverá a encontrar para disputar la fecha doble por Clasificatorias ante Paraguay y Ecuador. Ante eso, el DT de La Roja, Ricardo Gareca, ya comenzó a entrenar con un grupo de seleccionados del medio local.

Las dudas de como parará el equipo Gareca son varias, y entre las que más destacan, es saber si Alexis Sánchez será o no titular, pues viene de una temporada más que irregular en Udinese, donde en minutaje no ha disputado más de lo que equivaldrían cuatro partidos en Italia, lo que son menos de 350 minutos, sin goles ni asistencias.

Entre la lesión que lo mantuvo sin poder jugar casi toda la segunda mitad del año 2024, sumado a que ahora su entrenador, Kosta Runjaic, no lo tiene considerado como una pieza clave del esquema, el panorama se tiñe oscuro para el "Niño Maravilla".

Ahora, Ricardo Gareca, deberá decidir si Sánchez será uno de los que salten del inicio a la cancha por la Selección, o será una opción para el segundo tiempo, algo que desmenuzó el equipo de MegaDeportes.

¿Debe ser titular Alexis Sánchez?

Ante la interrogante, los periodistas deportivos de Mega analizaron la actual situación del tocopillano, y si debería o no ser desde el arranque en el ataque de Gareca.

Para Fabián Morales, la presencia de Alexis en la oncena inicial es cuestionable debido a su escaso rodaje en la temporada: “Por nombre, por ser el goleador histórico de la Selección, debería siempre ser titular. Pero en la actualidad, Alexis Sánchez ya está muy por debajo de lo que una Selección requiere de algún jugador. En toda la temporada ha jugado 347 minutos, lo que equivale a un poco menos de cuatro partidos. Es muy poco para un jugador, y no sé si vaya a rendir como otros que tienen más continuidad”.

En cambio, Francisco Navarrete, editor de MegaDeportes, cree que debe estar sí o sí desde el inicio, pues considera que sigue siendo el jugador más desequilibrante de Chile, en momentos donde "se tiene tan poco a nivel ofensivo... el único jugador distinto de mitad de cancha para arriba, que puede generar algo, es Alexis. Y la última vez que estuvimos en Paraguay ganamos gracias a él. Vamos a ser un equipo que va a jugar mucho a la contra, así que necesitamos jugadores que tengan la pelota y sepan jugar este tipo de partidos”.

Mientras que, Daniel Ahumada es más cauto y piensa que no debería partir del comienzo y que la decisión de si entra después dependerá del estado físico del delantero: “Yo creo que no, porque no tiene ritmo de competencia. Sin desconocer lo que es Alexis como figura, lo que representa, me parece que arriesgaría mucho la parte física si entra desde el arranque con Paraguay. Probablemente, será una decisión consensuada con Gareca. Quizás como revulsivo en el segundo tiempo sea una buena alternativa”.

En la misma línea, el periodista Esteban Leal cree que su mejor papel en esta fecha doble es como suplente para modificar la ofensiva en caso de necesidad. "No lo veo desde la partida por sus pocos minutos en Italia, pero sí me parece una buena alternativa para saltar desde el banco en caso de que nos veamos necesitados de hacer crecer el volumen ofensivo".

Sin duda, la decisión final la tendrá Ricardo Gareca, quien deberá evaluar si la experiencia de Alexis Sánchez pesa más que su falta de continuidad en Europa.

