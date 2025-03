"Las dos cosas no conviven": Colo Colo le raya la cancha a Harold Mayne-Nicholls por su eventual candidatura presidencial

10 mar. 2025 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

Harold Mayne-Nicholls no ha escondido su intención de ser candidato presidencial para las próximas elecciones. Sin embargo, la iniciativa se da en medio del proyecto de Colo Colo de remodelación del Estadio Monumental, que es liderado por el exdirigente de la ANFP.

Ante eso, en Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa y el exmandamás, Alfredo Stöhwing, reaccionaron a su eventual candidatura y le rayaron la cancha sobre el proyecto que lo involucra en el Cacique.

¿Qué dijeron desde Colo Colo?

"Las dos cosas no conviven. Él lo tiene claro y una vez que lleguen los tiempos que corresponden deberá tomar una decisión. O se dedica a la política o continua en el proyecto de Colo Colo", explicó Mosa en declaraciones que reproduce Emol.

Asimismo, el presidente de Blanco y Negro señaló que, pase lo que pase con Mayne-Nicholls, el proyecto seguiría firme: "Vamos a tomar la posta. Él ha hecho un gran trabajo, pero lo vamos a solucionar. Ya sabemos para dónde va la micro y si Harold quiere tomar desafíos políticos, vamos a subsanarlo".

Alfredo Stöhwing, opositor de Mosa, también cuestionó la eventual carrera presidencial: "Es una cosa que incluso voy a plantear en el próximo directorio. No puede ser que sea candidato presidencial y que esté a cargo de una obra tan importante para Colo Colo como lo es la remodelación del estadio. Eso confirma un poco lo que dije cuando fue elegido, que no me parecía la mejor opción y se ha corroborado con el tiempo", explicó.

La respuesta de Mayne-Nicholls

Sin embargo, el exencargado de los Juegos Panamericanos 2023, no tuvo problemas para coincidir con las posturas planteadas desde el cuadro popular. "Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Aníbal, evidentemente no son muy compatibles las dos cosas y si tomo un camino, el otro tendrá que quedar afuera, es imposible seguir por los dos caminos, eso lo tengo súper claro" comenzó diciendo.

Mayne-Nicholls dejó en claro que "mientras eso no pase, sigo avanzando en todo lo que el directorio me ha pedido".

También, dijo que los plazos se verán "cuando determine si voy o no a la elección presidencial. Habrá un periodo de ajuste, de traspaso de toda la información y habrá que buscar a alguien que tome el proyecto del estadio. Pero si finalmente no pasa nada, seguimos todo igual", señaló.

