Conocido periodista argentino sufre el "cuento del tío" y pierde millonaria cifra: "Estoy indignado"

¿Qué pasó?

El conocido periodista argentino, Guillermo Salatino, fue estafado con el denominado "cuento del tío" y perdió todo el dinero que tenía en la cuenta bancaria en la que cobra su jubilación.

El histórico analista de tenis, de 79 años, cayó en una falsa publicidad de descuento que había en redes sociales, lo que propicio que los delincuentes cibernéticos le robaron casi 2 millones de pesos trasandinos.

"Yo me creía vivo"

En una entrevista con Telefé Noticias, el cronista deportivo explicó que vio un aviso en Instagram en el que decía que una petrolera iba a hacer un 30% de descuento para los jubilados, para aquellos que fueran a cargar bencina o compraran cualquier artículo.

"Había un teléfono y llamé. Yo solito me metí en la trampa. Llamé por teléfono para averiguar y resulta que me empiezan a pedir datos que naturalmente uno da", como su número de identidad, entre otros.

De a poco, "Salata" comenzó a sospechar en medio de la llamada: "De pronto me di cuenta de que me hacían preguntas que me llamaban la atención, porque el tipo sabía demasiado. Me consultó por una cuenta de tal banco y después me di cuenta, me fui dando cuenta de a poco, que el tipo me estaba sacando información", relató.

"Te juro que estoy indignado"

El periodista tiene cuatro cuentas bancarias y los delincuentes lograron entrar a una, en la que recibe su pensión y que contaba con 1,8 millones de pesos argentinos, es decir, cerca 1.600.000 pesos chilenos, dinero que finalmente le robaron. Incluso, los sujetos le intentaron pedir un crédito.

"No me importa la plata, aunque la necesito y aunque es mucha. Me importa que me pase esto a esta altura (...). A mí me indigna la impotencia que siento por haber entrado en esa trampa y ser tan gil. Te juro que estoy indignado", concluyó.

