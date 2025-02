"Empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así": La preocupación de Arturo Vidal tras su nueva lesión en Colo Colo

25 feb. 2025 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo enfrentó el lunes en calidad de local a O'Higgins por la segunda fecha del Campeonato Nacional. Luego de salir derrotados ante el equipo de Rancagua por la cuenta minina, Arturo Vidal encendió las alarmas de los hinchas y del cuerpo técnico.

El "King" presentó una nueva lesión, cuando venía recuperándose de otra dolencia que lo mantenía al margen de las canchas hasta el lance ante los celestes.

El regreso a la titularidad

Así, Arturo Vidal retomaba su posición natural en el equipo titular de Jorge Almirón, luego de salir de su reciente lesión en el sóleo. Sin embargo, el bicampeón de América tuvo que abandonar la cancha en el minuto 65.

Con claras molestias y muestras de dolor, Vidal llamó la atención de los hinchas y encendió las alarmas en el elenco popular.

¿Qué dijo Vidal sobre su nueva lesión?

“Me apreté un poquito arriba. De la lesión que venía trayendo me sentí bien, no sentí nada, pero al final, en la última jugada, me estiré un poco y preferí salir”, explicó Vidal tras el partido.

Asimismo, detalló que lo vivido “es raro, venía cuidándome de la otra lesión que tenía, llegué bien al partido, me sentí bien, cómodo, estaba feliz, pero esto, una molestia ya, empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así".

"Espero recuperarme lo antes posible. Hay gente que sabe mucho y me voy a recuperar rápido”, agregó.

Sobre el encuentro, Vidal aseguró que es "triste perder así, el estadio estaba hermoso, tuvimos muchas ocasiones para poder concretar, y ellos en una llegaron e hicieron el gol. Todavía tenemos tiempo para mejorar“.

Todo sobre Colo Colo