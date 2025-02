La compleja enfermedad que afecta a campeón de la Copa Libertades con Colo Colo

24 feb. 2025 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un complicado momento es el que vive el exfutbolista Raúl Elías Ormeño, campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores en 1991, quien reveló que desde hace unos meses le diagnosticaron parkinsonismo, un síndrome en el que se manifiestan síntomas asociados al Parkinson.

En conversación con Las Últimas Noticias, el actual captador de jugadores de los albos reveló que ha presentado algunos síntomas similares al Parkinson, aunque por ahora su enfermedad no es degenerativa y se puede tratar con fármacos.

"Me siento más lento"

El exjugador de 66 años recordó que hace un tiempo comenzó a percibir "algunos temblores en la mano y sentí rigidez en mi cuerpo y por eso fui al médico". En ese instante le explicaron que tenía parkinsonismo y que las características eran similares al Parkinson.

Sin embargo, Ormeño comentó que actualmente ya no sufre de temblores, "pero me cuesta hablar a la velocidad de antes. También siento cierta rigidez al caminar o sentarme (...) Me siento como si todo lo que hacía a velocidad normal lo hago ahora en cámara lenta", explicó.

El futbolista, que estuvo toda su vida en el Cacique y que también jugó en la Selección Chilena, agregó que su enfermedad podría tratarse de una consecuencia del fútbol. "Me dijeron que en Estados Unidos hay muchos casos de jugadores de fútbol americano que tienen parkinsonismo, por lo que se cree que los constantes y fuertes golpes en la cabeza pueden ser la causa. Yo tuve cinco TEC durante mi carrera", expuso.

Se mantiene como captador de jóvenes figuras

Pese a los problemas que le causa la enfermedad, Ormeño aseguró que no le ha afectado en su trabajo como captador de jugadores en Colo Colo.

"Solo me siento más lento, pero no me afecta mirar cómo juegan los niños. Yo en verdad ayudo al 'Chano' (Lizardo) Garrido en esta labor porque él es capo, el que maneja todo", admitió.

Además, Ormeño reveló que debe mantenerse en buenas condiciones para cuidar a sus hijos de 12 y 6 años, los dos más pequeños de los siete que tiene. "Además, tengo cinco nietos", cerró.