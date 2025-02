ANFP libera programación de las cuatro primeras fechas del Campeonato Nacional

05 feb. 2025 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

Si bien hace unas semanas se había dado a conocer el fixture del Campeonato Nacional 2025, todavía no estaba definida la programación de las primeras fechas, eso duró hasta hoy y es que este miércoles la ANFP liberó los horarios de las cuatro primeras fechas del certamen de Primera División, el cual arrancará el próximo 14 de febrero.

Ese día, Deportes Iquique y Coquimbo Unido serán los encargados de abrir los fuegos cuando se enfrenten a las 21:00 horas en el estadio Tierra de Campeones.

En tanto, al día siguiente Universidad de Chile hará su estreno cuando reciba a Ñublense a las 20:30 en el Estadio Nacional, mientras que el domingo Colo Colo visitará a Deportes La Serena al mediodía, en el duelo de monarcas de Primera División y Primera B, y Universidad Católica jugará contra Audax Italiano a las 18:00 en el estadio Santa Laura.

La programación de las primeras cuatro fechas del Campeonato de Primera División:

FECHA 1

14 de febrero, 21:00 horas, Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, estadio Tierra de Campeones.

15 de febrero, 18:00 horas, O'Higgins vs. Huachipato, estadio Jorge Silva.

15 de febrero, 18:00 horas, Palestino vs. Cobresal, estadio Municipal La Cisterna.

15 de febrero, 20:30 horas, Universidad de Chile vs. Ñublense, Estadio Nacional.

16 de febrero, 12:00 horas, Deportes La Serena vs. Colo Colo, estadio La Portada.

16 de febrero, 18:00 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio Santa Laura.

16 de febrero, 20:30 horas, Deportes Limache vs. Everton, estadio Nicolás Chahuán.

17 de febrero, 20:30 horas, Unión La Calera vs. Unión Española, estadio Nicolás Chahuán.

FECHA 2

21 de febrero, 18:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, estadio Bicentenario La Florida.

21 de febrero, 20:30 horas, Unión Española vs. Palestino, estadio Santa Laura.

22 de febrero, 18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad Católica, estadio Fco. Sánchez Rumoroso.

22 de febrero, 20:30 horas, Ñublense vs. Deportes Limache, estadio Nelson Oyarzún.

23 de febrero, 12:00 horas, Huachipato vs. Everton, estadio CAP Huachipato.

23 de febrero, 18:00 horas, Cobresal vs. La Serena, estadio Huachipato.

23 de febrero, 20:30 horas, Universidad de Chile vs. Unión La Calera, Estadio Nacional.

24 de febrero, 20:00 horas, Colo Colo vs. O'Higgins, estadio Monumental.

FECHA 3

28 de febrero, 20:00 horas, Deportes Limache vs. Coquimbo Unido, estadio Nicolás Chahuán.

1 de marzo, 12:00 horas, La Serena vs. Unión Española, estadio La Portada.

1 de marzo, 18:00 horas, Palestino vs. Audax Italiano, estadio Municipal La Cisterna.

1 de marzo, 18:00 horas, Universidad Católica vs. Deportes Iquique, estadio Santa Laura.

1 de marzo, 20:30 horas, Everton vs. Ñublense, estadio Sausalito.

2 de marzo, 12:00 horas, Huachipato vs. Colo Colo, estadio CAP Huachipato.

2 de marzo, 18:00 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile, estadio El Cobre.

2 de marzo, 20:30 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.

FECHA 4

7 de marzo, 20:00 horas, Unión La Calera vs. Huachipato, estadio Nicolás Chahuán.

8 de marzo, 18:00 horas, Ñublense vs. Universidad Católica, estadio Nelson Oyarzún.

8 de marzo, 20:30 horas, Iquique vs. Palestino, estadio Tierra de Campeones.

8 de marzo, 20:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Limache, estadio Bicentenario La Florida.

9 de marzo, 12:00 horas, Coquimbo vs. Cobresal, estadio Fco. Sánchez Rumoroso.

9 de marzo, 18:00 horas, O'Higgins vs. La Serena, estadio Jorge Silva.

9 de marzo, 20:30 horas, Colo Colo vs. Everton, estadio Monumental.

10 de marzo, 20:00 horas, Unión Española vs. Universidad de Chile, estadio Santa Laura.

