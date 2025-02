"Me trataban como un animal": Ignacio Jeraldino acusa vivir un calvario en Audax Italiano

05 feb. 2025 - 17:45 hrs.

Un verdadero calvario es el que asegura estar viviendo Ignacio Jeraldino en Audax Italiano y es que desde hace aproximadamente un mes, el delantero viene acusando un trato diferente en el club después de un fallido traspaso a Banfield de Argentina.

Según el propio jugador, el cuadro itálico le estaba exigiendo casi la totalidad del dinero de la venta al conjunto trasandino.

El calvario de Ignacio Jeraldino

El delantero explicó al medio En Cancha que "el presidente de Audax (Gonzalo Cilley) estaba entusiasmado con la oferta de Banfield y a mí me gustaba la propuesta, pero había un contrato que respetar. Y al momento que me dicen que tengo que renunciar a parte de mi mitad (el club quería un 40% más, es decir, el 90% del total de la venta), ahí yo dije que no porque me estaban metiendo la mano en el bolsillo. Ahí ya todo estaba mal".

Tras eso, habrían iniciado los problemas, pues el ariete contó que "a mí un sábado me llega un correo como a las 7 u 8 de la noche, diciéndome que no me presente a entrenar porque tenía libre. Yo, sabiendo la situación que estaba viviendo, me presenté igual".

"Luego, en el complejo me dicen que no me puedo vestir, que me tengo que quitar la ropa del club para no poner en problemas a los utileros ni a ningún trabajador, con los cuales yo hablo siempre. Bien, dije yo. No hice show ni ningún atado, me saqué la ropa y me quedé viendo el entrenamiento y filmando todo", indicó.

Dicho esto, Jeraldino destacó que "esa misma jornada me dijeron que no me presente a la pretemporada y yo les dije que no, que no podían excluirme así del plantel. Así que tomo la ropa, sin autorización de nadie, y me presento a las 14 horas, que fue la hora en la que salió el bus del Estadio de La Florida".

"Ahí, para no armar polémica, esperé que alguien se presentara y me dijera qué pasaba, y me dijeron que por orden de arriba yo no podía subir. Al día siguiente me citaron a entrenar a las 9 de la mañana al complejo, y el único que estaba allí era el guardia, que me dijo que antes de entrar llamara al presidente, lo cual no hice, porque no tenía que llamarlo para ponerme a entrenar", añadió.

"Me siento discriminado"

Si bien el delantero se reintegró a la pretemporada, el club emitió un comunicado en el que lo culparon, por lo que se defendió. Ahí Jeraldino reveló: "Me trataban como un animal, y acá todos somos personas".

"A través de un tercero, como casi siempre era, me dicen otra vez que el presidente quiere hablar conmigo. Bien, digo yo, me presento y nos sentamos en la mesa con Fernando Martinuzzi (gerente general), Christian Bassedas (gerente deportivo) y él en la cabecera", sostuvo.

Ante esto, remarcó que "los saludo a todos de la mano y el presidente me dice de una: 'Conmigo no vas a jugar y no vas a ser citado en todo el año, ni siquiera los amistosos'. Yo, la verdad, ya sabía que la cosa iba para allá. '¿Eso era?', le pregunto. 'Sí -me dice- Por tus actitudes estoy tomando esta decisión'. Bueno, le digo, acá tú eres el dueño, tú eres el que manda. Si era eso, bien... Me paré y me fui".

"Creo que sí es discriminación. El año pasado yo ayudé bastante al club. Sé que esto es grupal, pero yo aporté. Entonces, que ahora me vengan a tratar como un niño de 10 años, no sé... Se siente mal. Sí, me siento discriminado", detalló.

El futbolista no se quedó allí y dijo que "yo sentí que me pasaron a llevar, que podían a hacer conmigo lo que querían. Le mandé un mensaje después para arreglar las cosas y me lo responde al día siguiente diciéndome que la decisión ya estaba tomada. Ahí sentí que la relación ya estaba rota. Yo voy a tomar acciones legales, porque conversar ya no va. Si él no quiso pasar la página como dijo, cosa de él. No voy a rogarle".

Por último, confesó que actualmente se encuentra entrenando apartado del plantel y que le explicó a todos sus compañeros los que estaba pasando, afirmando que irá hasta las últimas por las vías legales.

Todo sobre Torneo Nacional