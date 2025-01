Marcelo Salas despedaza el fútbol chileno: "Algo no está funcionando bien"

28 en. 2025 - 18:30 hrs.

El histórico delantero Marcelo Salas criticó duramente la situación actual del fútbol chileno, señalando problemas de organización, planificación y competitividad que afectan tanto a la liga nacional como al desarrollo de la selección.

Salas fue categórico al referirse a las falencias en la organización: “Imagínate que el partido más importante de nuestro fútbol, que es un Colo-Colo contra la U, además disputando un título, no se pueda jugar. Eso da lata. El fútbol chileno y el hincha merece mucho más, merece que haya una estructura mucho mejor, que se planifique mucho mejor”.

El Matador también expresó su frustración por la falta de capacidad para llevar a cabo eventos relevantes: “Si no estamos en condiciones de hacer una final entre dos equipos chilenos, no sé... algo no está funcionando bien”.

En cuanto al nivel competitivo de los equipos chilenos en torneos internacionales, Salas fue directo: “A mí me encantaría que los equipos chilenos también compitieran de igual a igual en la Copa Libertadores”.

El contraste con Argentina

Salas, quien inició su carrera internacional en River Plate, comparó la situación del fútbol chileno con la de Argentina: “Yo ahora soy presidente de un club y todavía no tenemos programada la fecha de inicio de campeonato. En Argentina ya te pasan las diez primeras fechas y está todo organizado, armado”.

Una esperanza en la inversión

Pese a las críticas, Salas reconoció que hay esfuerzos de inversión en los clubes más grandes del país: “Me parece que tanto Colo-Colo como la U se están reforzando bien. Eso es muy importante”. Sin embargo, recalcó que esto no será suficiente sin una estructura sólida que permita el crecimiento y la competitividad del fútbol chileno.

El llamado del Matador

Con estas declaraciones, Marcelo Salas hace un llamado a replantear la forma en que se organiza el fútbol en Chile, destacando que la falta de planificación está perjudicando tanto a los clubes como a los hinchas. Sus palabras resuenan como un mensaje urgente para los dirigentes del balompié nacional, instándolos a actuar para recuperar el prestigio del fútbol chileno.