Za-Sa: La dupla que sigue uniendo a Chile 30 años después

La dupla Za-Sa es mucho más que goles y estadísticas; es un símbolo imborrable del fútbol chileno. Treinta años después de su debut como dupla en la selección, Iván Zamorano y Marcelo Salas se reencontraron en la grabación del spot de Jugabet, donde ambos son los embajadores y representantes de Colo Colo y la U por la casas de apuestas que es el sponsor oficial de ambas camisetas.

Megadeportes tuvo acceso a una entrevista exclusiva con la dupla que en 30 partidos oficiales con La Roja anotaron 34 goles.

“Los recuerdos están intactos”

En un repaso por los inicios de la dupla, Iván Zamorano destacó la emoción de haber compartido esos momentos junto a Salas. “Han pasado casi 30 años, pero los recuerdos están tan intactos en el corazón y en el alma”.

Por su parte, Marcelo Salas sumó: “Creo que nació la marea roja, se creó todo un ambiente especial después de 16 años que Chile no vivía un mundial. Creo que quedamos en la retina de la gente y eso es lindo, recordarlo”.

El primer partido: conexión inmediata

La dupla Za-Sa tuvo su primer partido oficial en Los Ángeles, Estados Unidos, frente a México. “Me acuerdo perfectamente. Azkargorta me habla y me dice: ‘Te voy a poner en la habitación a un chico que va a ser un fenómeno, va a cumplir todos los objetivos. Lo único es que no habla mucho’. Y me puso el de compañero de habitación”, recordó Zamorano con humor.

Sobre el debut, agregó: “Ese primer partido juntos le ganamos 2-1 a México con un gol mío con pase de Marcelo y después gol de él a pase mío. Desde ese primer instante hubo conexión en la cancha”.

El legado y las comparaciones con la Generación Dorada

Al ser consultados sobre cómo se imaginarían jugando con la Generación Dorada, ambos fueron claros en reconocer que cada generación tiene su momento. Zamorano expresó: “Es indudable que uno dice: ‘Si me hubiera tardado un poquito más, hubiera jugado en la generación’, pero viví mi etapa al máximo y los chicos de la generación dorada vivieron la suya”.

Salas coincidió: “Yo creo que todos tenemos nuestro tiempo. Yo estoy muy contento también por mi carrera. Como dice Iván, encontrarme con él en un momento, complementarnos como nos complementamos, fue extraordinario”.

El origen de la dupla Za-Sa: una idea espontánea

La dupla Za-Sa no solo es recordada por sus goles, sino también por la icónica camiseta con sus iniciales. Salas recordó: “Todo el mundo hablaba de la Rorota, Ronaldo y Romario. Entonces un día dije: ‘¿Por qué no hacemos lo mismo con Za-Sa?’ Y lo pintamos en una camiseta. Fue antes de un partido contra Paraguay, nos aburríamos en la noche. Cada uno con un plumón rellenó la letra. Era algo improvisado”.

Zamorano complementó: “Nunca imaginamos que se iba a convertir en algo tan grande. Salimos con la camiseta y ganamos. Ahí quedó registrada la dupla Za-Sa”.

Un reencuentro lleno de agradecimientos

Gracias a Jugabet, los ídolos pudieron reencontrarse y trabajar juntos nuevamente. Zamorano agradeció: “De verdad, agradezco mucho a Jugabet la posibilidad que nos da de poder trabajar juntos con algo tan maravilloso, con los equipos de nuestros amores. Estamos felices, reencontrarme con Marcelo, trabajar juntos, para mí es espectacular”.

Za-Sa: Una dupla inmortal

Más allá de los años, Iván Zamorano y Marcelo Salas siguen siendo referentes dentro y fuera de la cancha. “Creo que dejamos un legado, más allá de ser el mejor o no. Lo que más importa es cómo nos hemos comportado y el ejemplo que dejamos para nuestras familias y para la gente”, concluyó Salas.