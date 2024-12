"Me llena de orgullo": El exdelantero de Colo Colo que está cada vez más cerca de fichar por la U

23 dic. 2024 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad de Chile ha anunciado solo un refuerzo en la pretemporada y pretende ir por más, con el objetivo de dar un buen papel en la Copa Libertadores y ganar el Torneo Nacional, una deuda que tiene Gustavo Álvarez después de quedar subcampeón este 2024. Para ello, desde la dirigencia están pujando por un exdelantero de Colo Colo que brilla en el fútbol ecuatoriano.

Se trata de Octavio Rivero, con paso por el Cacique entre el 2016 y 2018, y que además jugó en O'Higgins de Rancagua, Unión La Calera y Unión Española.

Los goles de Rivero

El delantero uruguayo está actualmente en el radar de los azules y es en parte por la cuota goleadora que le puede dar al equipo, algo que faltó en la temporada anterior, luego de las criticadas actuaciones de Cristian "Chorri" Palacios y Luciano Pons.

En total, Rivero marcó 11 goles en 18 partidos con el Barcelona de Ecuador y poco antes, cuando estuvo en Defensor Sporting, se encargó de anotar 13 tantos en 23 cotejos.

"Volver a Chile es algo que me gustaría"

De acuerdo a lo anterior, y ante el interés del equipo laico, el jugador conversó con Sport 890 de Uruguay y señaló que todavía le queda un año y medio de contrato con Barcelona, aunque ya sabe que la U está tras sus pasos.

"Mi representante me comentó de la posibilidad de la U de Chile. Volver a Chile es algo que me gustaría en algún momento. Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar", sostuvo.

A esto agregó que "haber jugado en Nacional y que me haya venido a buscar Peñarol, jugar en Colo Colo y que ahora venga la U de Chile, significa que las cosas las estoy haciendo bien. Me llena de orgullo. Que se dé lo que tenga que darse".

Esta se trata de la primera vez en que Rivero hace público el interés de la U por contar con él en la siguiente temporada. Por ahora, desde la dirigencia han mantenido cautela en cuanto a su posible fichaje, el cual podría concretarse en los próximos días.

