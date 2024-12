"Ese es nuestro primer objetivo": Arturo Vidal revela en conversación con Meganoticias su meta más importante para el 2025

22 dic. 2024 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

La figura de Colo Colo, Arturo Vidal, inauguró este domingo una nueva sucursal de su tienda "King Miami Outlet", la cual se encuentra ubicada en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, instancia en la que aprovechó de revelar su meta más importante para el 2025.

En dicho local se encuentran a la venta productos exclusivos de la marca de Vidal, que se suman al lanzamiento de su propio vino Cabernet Sauvignon "King 23", realizado ayer sábado.

¿Qué dijo Arturo Vidal?

En conversación con Meganoticias, aseguró sentirse "feliz. Disfruto mucho estos momentos con la gente que me sigue, que me apoya, así que (estoy) agradecido de que me hayan dado su cariño desde que llegué a Chile. Trato de acercarme a ellos con estas cositas, y nada, feliz, feliz, y ya mañana volver a entrenar".

Al ser consultado sobre cómo ha sido su 2024, Vidal señaló que "estar en el equipo más grande de Chile es lo más lindo que se puede vivir como futbolista, mis hijos también están viendo esto, que no me habían visto nunca afuera, ahora lo están viendo, jugar con la camiseta de Colo Colo, el cariño de la gente, creo que son momentos muy lindos, estoy feliz de haber vuelto y espero seguir así".

"Espero que el 2025 sea mucho mejor, y poder disfrutar con ellos (sus hijos) muchos títulos, si Dios quiere", agrego el seleccionado nacional.

Además, el volante confesó que sus expectativas para "el año 2025 son al máximo, tenemos que ganar todo, ir por la segunda (Copa Libertadores) creo que ese es nuestro primer objetivo, ojalá se pueda cumplir porque es difícil, todos sabemos que es difícil, pero creo que este año dejamos una buena imagen. El 2025 tenemos que ir ya a pelearla directamente la segunda, porque creo que tenemos un gran plantel, y los jugadores que lleguen van a ayudar a construir algo más fuerte para poder lograrlo".

"Tenemos bajas, pero también hay jugadores importantes. Los dirigentes y el entrenador saben que tienen que traer jugadores de nivel porque el equipo tiene que potenciarse de lo que se hizo el 2024, y sabemos que va a ser así, así que estamos muy tranquilos con eso", precisó.

Al consultarle que le pidió al Viejito Pascuero, entre risas, Vidal confesó que le pidió "la segunda", y sostuvo que "este año por lo menos se cumplieron muchas cosas que dije al principio, eso me deja muy contento, pero la ambición creció mucho más del 2024. Por eso el 2025 tenemos que ir por todo".

