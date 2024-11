Ricardo Gareca y los tardíos cambios frente a Perú: "Quedamos conformes en cuanto a rendimiento"

18 nov. 2024 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 19 de noviembre la Selección Chilena se juega una nueva chance de clasificar al próximo Mundial, recibiendo a Venezuela en el Estadio Nacional, en un duelo al que La Roja llega como colista de las Clasificatorias Sudamericanas.

En la previa del encuentro, Ricardo Gareca abordó las opciones que tiene La Roja y volvió a explicar por qué realizó cambios en tiempo de descuentos en el pasado empate sin goles ante Perú.

¿Por qué Gareca hizo cambios en tiempo de descuento ante Perú?

Tras la paridad sin goles de visitante ante Perú, Gareca recibió críticas por hacer los cambios casi cuando terminaba el partido, aunque el DT se mostró conforme y explicó que "nos gustó el crecimiento en el juego, hubo un desarrollo, se vio algo mejor plasmado. Quedamos conformes en cuanto a rendimiento, no en cuanto al resultado. Creo que tuvo un buen partido Chile".

"Lo que hemos analizado del partido de Perú es que el equipo ha retomado situaciones de gol, a Perú era difícil y le generamos 9 ocasiones de gol entre pelotas paradas y jugadas de equipo. Eso me parece que fue un avance y hemos visto bien (a los jugadores) durante el desarrollo del juego", agregó el entrenador de La Roja.

"Eso nos llevó a permanecer y a tratar de evitar los cambios. A veces uno se acostumbra demasiado a tantos cambios, pero también existe la posibilidad de que alguno vea una continuidad en el juego y que quiera dejar esa continuidad, porque el partido es muy caliente, friccionado y es difícil entrar", argumentó.

"Lo único que contemplo es la posibilidad de ganar"

Otro de los temas que abordó Gareca fue su continuidad en La Roja en caso de no vencer a la escuadra vinotinto, aunque el estratega argentino comentó que "soy consciente de todo, lo tengo claro, más no puedo decir. Estoy positivo, es lo único que puedo contestar. Lo único que contemplo es la posibilidad de ganar, no veo más allá. Cualquier otro escenario llegará y ese será el momento de analizar".

Por último, respecto a la convocatoria de urgencia de Mauricio Isla, a quien no había citado en la última nómina, Gareca explicó que "Mauricio fue llamado por la suspensión de (Felipe) Loyola y le agradezco por venir, de la manera que vino, habla muy bien de él y de los jugadores de experiencia. No tuvo duda en venir, le estoy muy agradecido y lo quiero resaltar".

