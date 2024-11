Tribunal de Disciplina acoge apelación de la U: Esto fue lo que decidió sobre la última fecha del Campeonato Nacional

08 nov. 2024 - 21:22 hrs.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina resolvió con celeridad la apelación que presentó la Universidad de Chile por el fallo a favor de Colo Colo, tras la denuncia por un supuesto desacato del técnico Jorge Almirón. Si bien la instancia acogió a trámite la acción de los universitarios, no todas sus solicitudes fueron aceptadas.

Es que los azules habían ingresado la apelación con una orden de no innovar, usando esto como última carta para cambiar el rumbo de Campeonato Nacional.

Fue este mismo viernes que la U apeló y en la noche de esta misma jornada la Segunda Sala se reunió a resolver, de cara a los próximos partidos que se jugarán este fin de semana y que definirán el campeón del Torneo.

¿Qué ocurrirá con la última fecha del Campeonato Nacional?

En la apelación, la Universidad de Chile pidió que no se juegue la definición del Campeonato Nacional, hasta que se entregue una definición sobre el fondo de la apelación presentada. De manera paralela, se solicitó que no exista premiación al campeón, hasta que no se resuelva la causa.

Sin embargo, estos puntos no fueron acogidos por el Tribunal de Disciplina y la última fecha del Torneo se llevará adelante.

"En lo que respecta a la Orden de No Innovar requerida, en atención a que el resultado de los partidos que la solicitante pide suspender no tienen la virtud de afectar los efectos del fallo de este recurso y sus consecuencias, se resuelve, no ha lugar", señaló la Segunda Sala.

La apelación será revisada este lunes 11 de noviembre, en una audiencia fijada para las 19:00 horas, donde se recibirán los alegatos de la causa.

