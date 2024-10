"El entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen": Vidal volvió a apuntar contra Ricardo Gareca

13 oct. 2024 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Al margen del triunfo cosechado esta tarde sobre Huachipato, el cual le permitió acortar su distancia con Universidad de Chile a solo un punto, toda la atención en Colo Colo estaba puesta en la controversia que se ha levantado luego de la liberación del volante Carlos Palacios de la Selección chilena.

Por medio de un escueto comunicado, el combinado criollo señaló que el formado en Unión Española acusó "motivos personales" para salir de la concentración en Juan Pinto Durán, situación que generado bastante polémica.

Uno que salió en defensa de la "Joya" fue el mediocampista albo Arturo Vidal, quien aseguró en la región del Biobío que "no estar en la selección para arreglar sus problemas es lo correcto, no le veo nada malo. Yo hablé con Carlitos, lo que necesite el equipo está con él, así que está todo bien".

Críticas a Gareca

Acto seguido, el "King" aprovechó la ocasión de lanzar nuevas críticas al técnico de la Roja, Ricardo Gareca, remarcando que "no hay que cambiar el foco de la Selección. Ese no es problema, el problema es que el equipo anda mal y que el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder clasificar al Mundial".

Sobre las opciones que tiene el Equipo de Todos para clasificar al certamen del año 2026, el oriundo de San Joaquín admitió que "es difícil, así como está la cosa, no sé. Vamos a ver que pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, tenga una idea de juego y puedan sacar los tres puntos".

"Si no, los que mandan van a tener que tomar alguna decisión, porque todavía se puede hacer algo. Matemáticamente, todavía Chile no está eliminado y hay muchos jugadores que le pueden dar mucho a la selección y pelear mejor las Eliminatorias", complementó el ex jugador del FC Barcelona.

