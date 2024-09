Gareca explica la ausencia de Arias, Brereton y Vidal ante enfrentamientos contra Brasil y Colombia

27 sept. 2024 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

El director técnico (DT) de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, entregó este viernes la nómina para la doble fecha de Clasificatorias Sudamericanas para el mundial 2026, donde La Roja recibirá el 15 de octubre a Brasil en el Estadio Nacional y visitará a Colombia en Barranquilla el próximo 15 de octubre.

Eso sí, los nombres de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gabriel Arias, Mauricio Isla y Ben Brereton no están contemplados para dichos partidos.

¿Qué dijo Gareca por las ausencias de los jugadores?

Sobre la ausencia del portero Gabriel Arias, quien fue titular ante Argentina y Bolivia, el "Tigre" dijo que "así lo resolví. Tuve una conversación con él y prefiero que en estos momentos se enfoque en lo que debe estar. Es una decisión mía".

Por otro lado, y sobre la ausencia del "Big Ben", a quien Gareca reemplazó mucho antes de que terminara el primer tiempo contra los altiplánicos, sostuvo que "queremos ver distintas opciones fecha tras fecha y eso nos lleva a ver jugadores que no estaban. Es simplemente eso. Lo de Ben es estrictamente por eso, no pasa por otra cosa.

"Nadie ha sobresalido o descollado, Chile tiene excelentes jugadores, pero hoy no vemos a ningún salvador, no lo tiene hace tiempo y no lo veo tampoco. El salvador tiene que ver con conformar un buen equipo, no vemos a alguien que de pronto lo pueda ser. Alexis quizás puede ser ese jugador diferente, hay que ver lo que quiere en el futuro", agregó el "Tigre".

Además, Ricardo Gareca recalcó que "me gusta (Brereton), de lo contrario no lo hubiese convocado antes. Estuvo en los anteriores ocho partidos. Un jugador de selección debe rendir juegue 30 0 40 minutos. Esta selección no tiene ningún nombre que uno vea que puede hacer algo diferente como lo expliqué antes. Ahora podemos ver otra opción, distinta a la que ya vi en ocho partidos".

Por último, y sobre la ausencia de Arturo Vidal, el DT señaló que "no tengo nada que opinar. Es la lista que dimos. Los jugadores se expresan en las redes, no tiene nada que ver (...). Creo que son los mejores jugadores que tiene Chile. A los jóvenes los veo como hombres, no son criaturas. Vamos a salir a jugar con lo que consideremos mejor".

Todo sobre Eliminatorias Sudamericanas