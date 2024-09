¿Claudio Bravo regresa al Barcelona?: Reconocidos periodistas españoles revelan cuáles son las chances

24 sept. 2024 - 18:19 hrs.

¿Qué pasó?

Crecen los rumores de un posible regreso al profesionalismo de Claudio Bravo, quien aseguró al medio Win Win que "si el Barcelona me llama, estaré preparado para salir de mi retiro".

Los rumores llegaron a los medios españoles, en particular al tradicional programa deportivo "El Chiringuito", en donde cuestionaron la opción de que el exportero regrese al Barça.

Las críticas de El Chiringuito a Bravo

Como es costumbre en El Chiringuito, hubo acaloradas opiniones respecto al retorno de Bravo a los blaugranas, rumores que crecieron tras la lesión que sufrió el portero titular del Barça, Marc-André Ter Stegen, que estará alejado de las canchas por varios meses tras sufrir una rotura completa del tendón rotuliano.

Uno de los puntos que generó más discusión fueron los dichos del guardameta al programa "El Legado" hace unas semanas, en donde aseguró que "el Barça funciona como un club pequeño. Es enorme en todo el mundo. Gigantesco, pero internamente es un club muy pequeño. Siempre las mismas caras, poca gente", aseguró Bravo, comparándolo con los enormes recursos que tiene el Manchester City.

Frente a esas declaraciones, el periodista de El Chiringuito Quim Domènech aseguró que "si Bravo hubiera sabido que dos meses después tiene alguna posibilidad de volver, que no lo creo, esas palabras no las dice". Mientras que sus compañeros lo interrumpieron y aseguraron que no tiene chances de regresar.

Asimismo, el periodista José Luis Sánchez afirmó que lo que dice Bravo es que "abres el grifo del Manchester City y empieza a caer petróleo y dinero (...). Está sacando pecho de un club que está dopado financieramente", por lo que aseguró que lo está comparando con un club como el Barcelona que a nivel de imagen e historia aplasta al City.

¿Claudio Bravo tiene opciones de volver al Barcelona?

Pese a que fue el propio Claudio Bravo el que se ofreció a volver al Barcelona, las opciones son viables, al menos desde lo reglamentario.

Considerando que el libro de pases ya está cerrado en Europa, el cuadro culé solo podría fichar un jugador en condición de libre o retirado; y además debería recibir un sueldo de máximo un 80% en relación con el que recibe el alemán Ter Stegen. Dos condiciones que el histórico futbolista chileno cumple.

