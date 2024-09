Brasil vs. Ecuador por las pantallas de Mega y Mega GO: ¿A qué hora juegan y cómo verlo?

06 sept. 2024 - 12:59 hrs.

Pese a la dura caída de Chile por 3-0 de visita ante Argentina, la fecha 7 de las Eliminatorias Sudaméricanas se sigue jugando durante la jornada de este viernes 6 de septiembre.

Uno de los partidos más destacados es el de un complicado Brasil que recibe a Ecuador, que busca dar la sorpresa, en un encuentro que será transmitido por Mega en su señal abierta y a través de sus diferentes plataformas.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Ecuador y cómo ver el partido por Mega?

El encuentro de Brasil contra Ecuador comienza a las 21:00 horas de este viernes, aunque las transmisiones por nuestras diferentes plataformas empezarán en los siguientes horarios:

Mega (señal abierta de TV): Desde las 20:30 horas.

(señal abierta de TV): Desde las 20:30 horas. Mega 2 (canal HD abierto): Desde las 20:00 horas.

(canal HD abierto): Desde las 20:00 horas. Mega GO (plataforma streaming): Desde las 20:00 horas.

El partido contará con el relato del periodista Gustavo Huerta y tendrá los comentarios de Rodrigo Sepúlveda.

¿Cómo sintonizar Mega 2 y Mega GO?

Para poder ver la señal de Mega 2, debes sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor digital, el cual es gratuito. También puedes verlo en tu cableoperador en los siguientes canales: en GTD 839, Zapping 25, Claro 519, DirecTV 1155, VTR 736, Mundo TV 520. Asimismo, puedes ver la señal de streaming en las plataformas Mega GO, DirecTV GO y Mundo GO.

Por otra parte, para acceder a la plataforma de streaming Mega GO, debes pagar la suscripción de plan básico, plan mensual o plan anual, o puedes acceder a la prueba gratuita de siete días. Para todo ello debes ingresar a este enlace.

Calendario y resultados de las Eliminatorias fecha 7

Bolivia 4-0 Venezuela

Argentina 3-0 Chile

Uruguay vs Paraguay: Viernes 19:30 horas

Brasil vs Ecuador: 21:00 horas

Perú vs Colombia: 21:30 horas

Todo sobre Eliminatorias Sudamericanas