Jannik Sinner en la polémica tras dar positivo a antidoping: Los detalles de la absolución del número uno de ranking ATP

Una polémica envuelve al tenis profesional, luego de que este martes se conociera la resolución respecto al caso del tenista profesional Jannik Sinner, quien protaganizó un escándalo de dopaje, del cual salió absuelto.

El italiano -número 1 del ranking ATP- dio positivo a dos controles de antidoping mientras participaba en marzo de este año en el Masters de Indian Wells.

Según informó la prensa internacional, el tenista europeo dio positivo, específicamente, al agente anabólico Clostebol, una sustancia que mejora el rendimiento dentro de la cancha.

En este contexto, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) y el equipo de Sinner terminaron descubriendo que la contaminación se produjo en el marco de un tratamiento por parte del fisioterapeuta.

El profesional había comprado el producto en una farmacia de venta libre, con el objetivo de utilizarlo para reparar una molestia en uno de sus propios dedos. De allí, al hacer contacto con el cuerpo de Sinner (pudo ser a través de un masaje), se produjo una contaminación involuntaria.

Tras confirmarse que no hubo intencionalidad en este hecho, y considerando que el propio Sinner colaboró con la investigación, finalmente se reveló que no quedó suspendido de la actividad.

Incluso, en un comunicado, el tenista se mostró conforme con la resolución, en la que se estableció una multa de los 400 puntos que obtuvo al llegar a las semifinales de Indian Wells y el respectivo premio de 325.000 dólares.

La situación, por supuesto, caló hondo en el entorno del tenis, ya que varios jugadores salieron a reclamar una supuesta disparidad en el criterio.

Uno de ellos fue Nick Kyrgios, que si bien se encuentra ausentado de la actividad, no tuvo pelos en la lengua para expresar su molestia ante la decisión.

"Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, está bien", dijo.

Ridiculous - whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2