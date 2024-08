Alejandro Tabilo jugará por primera vez la Laver Cup: Enfrentará al equipo de Alcaraz y Nadal

Un tremendo anuncio se realizó en la mañana de este lunes por parte de la Laver Cup, un distinguido torneo de tenis, creado y organizado por el exnúmero 1 del mundo, Roger Federer.

En concreto, se confirmó la participación del chileno Alejandro Tabilo, quien hará su debut después de su paso por la Copa Davis, que será en septiembre de este año.

El tenista nacional formará parte del Team World que enfrentará al Team Europe, compuesto por los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, entre otros.

Alejandro Tabilo will make his Laver Cup debut with Team World at the seventh edition of Laver Cup at Uber Arena from September 20-22, 2024. https://t.co/3upBrHUa8i pic.twitter.com/cRILMEpjWs