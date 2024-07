Ben Brereton es presentado en el Southampton y tendrá su revancha en la Premier League: "Todo se ha alineado"

30 jul. 2024 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de varios rumores en el mercado europeo, Ben Brereton tendrá su revancha en la Premier League de Inglaterra.

Este martes el delantero de la Selección Chilena fue oficializado como nuevo fichaje del Southampton, club recién ascendido a la primera división inglesa.

"Nuestro sudamericano en la Costa Sur", escribieron desde el elenco británico para oficializar la llegada del delantero chileno, que la temporada pasada jugó a préstamo en el Sheffield United, club con el que descendió, pero con el que anotó seis tantos en 16 partidos.

Ben Brereton llega al Southampton / Instagram @southamptonfc

Southampton compró el pase de Brereton al Villarreal

Luego de su paso por el Sheffield, el atacante de La Roja debía volver al Villarreal de España, club dueño de su pase. Sin embargo, el "Submarino Amarillo" no lo tenía en sus planes para esta nueva temporada, por lo que el cuadro inglés compró el pase del futbolista.

Los Santos pagaron ocho millones de euros fijos y dos millones más en variables para el club español, con un contrato por cuatro años.

La presentación del chileno de 25 años se dio a través de las redes sociales del club con un emotivo video en el que Ben repasa sus orígenes en el Blackburn y su llegada a la selección chilena.

Our South American on the South Coast 🇨🇱 pic.twitter.com/ImhyU7FGX9 — Southampton FC (@SouthamptonFC) July 30, 2024

"No veo la hora de empezar"

"Estoy muy emocionado. Todo ha ido bien estos últimos días y estoy feliz de tener todo resuelto y firmado. Estoy muy emocionado de conocer a todos, es genial estar involucrado con este gran club", comentó Brereton en su llegada al equipo.

"Cuando era más joven veía al club y siempre jugaba en la Premier League. Obviamente, la temporada pasada, por la forma en que jugó el equipo, descendieron, pero se recuperaron como equipo. También el entrenador. Todo se ha alineado y creo que es un club increíble. No veo la hora de empezar", agregó.



Big Ben también tuvo palabras para su exclub, y a través de sus redes sociales aprovechó la ocasión para despedirse del Villarreal, elenco en el que disputó 20 partidos: "Ha sido un honor vestir la camiseta amarilla y estoy muy agradecido a los aficionados, compañeros y el personal por todos los recuerdos creados".

