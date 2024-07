"No estoy como me gustaría": La tajante respuesta de Nicolás Jarry previo a su debut en los Juegos Olímpicos

25 jul. 2024 - 19:01 hrs.

Nicolás Jarry encendió las alarmas hace unas semanas, luego de que confirmara haber sido diagnosticado con una neuronitis vestibular, lo que le impidió estar al 100% en algunas recientes competencias.

La raqueta nacional preocupó por su estado de salud y por la incertidumbre que generó su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Jarry será abanderado en París 2024

Sin embargo, el Team Chile terminó confirmando que será el abanderado junto a Antonia Abraham, en la cita olímpica que se llevará a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Jarry, quien llegó a la final del Masters 1000 de Roma este año, se refirió a su actual estado de salud y anticipó que todavía no encuentra su mejor versión.

Nicolás Jarry / Aton

"No estoy como me gustaría"

Al ser consultado por dolencia en su oído, el tenista afirmó al diario AS Chile que "¿cómo estoy de salud? Lamentablemente no estoy como me gustaría".

"Todavía falta en el proceso de la lesión, pero puedo competir, puedo jugar y puedo darlo todo, así que eso es lo que voy a hacer", agregó.

Nicolás Jarry / Aton

Por último, respecto a la presencia de Nicolás Massú, indicó que "él ganó dos medallas, así que espero que tenga buenos consejos y que me ayuden".

El tenista no solo disputará los JJOO de París 2024, sino también la Copa Davis en septiembre de este año, por lo que continuará defendiendo los colores de Chile durante la temporada.

