Colo Colo sufre en Copa Chile tras agónico empate de Santa Cruz

07 jul. 2024 - 21:14 hrs.

¿Qué pasó?

En una fría tarde en el Estadio La Granja de Curicó, Deportes Santa Cruz despertó en la agonía para cosechar un trabajado empate a uno ante Colo Colo, dejando abierta la serie por semifinales de la Zona Centro Sur de Copa Chile.



El conjunto de la Sexta Región venía de dar una de las sorpresas en la ronda anterior, dejando en el camino a Audax Italiano. Por su parte, el elenco popular se hizo fuerte en casa para superar a O'Higgins e instalarse entre los cuatro mejores de la Zona Centro Sur.

Primer tiempo

A pesar de la diferencia de categoría, los unionistas imprimieron gran intensidad en el inicio del cotejo y tuvieron la primera ocasión clara de anotar a los dos minutos, exigiendo la intervención de Alan Saldivia para despejar el balón y evitar la conquista del rival.





Aunque al poco andar el Cacique se hizo con el control de la pelota y comenzó a manejar los hilos del partido, los jugadores albos carecieron de claridad en los metros finales de la cancha para inquietar a la ordenada zaga del local.



De hecho, la única acción de peligro que generó la visita en la primera fracción llegó recién en el 37'. Leonardo Gil combinó con Guillermo Paiva, quien habilitó con el taco a Alexander Oroz, quien no logró acomodarse para definir de buena manera y estrelló su remate en la humanidad del arquero Gonzalo Flores.

Segundo tiempo

El compromiso no prendió en el arranque del complemento. Los dirigidos por Jorge Almirón mantuvieron su claro dominio, pero salvo por un tiro de Lucas Cepeda (53') que contuvo a medias Flores y Paiva no llegó a conectar, prácticamente no hubo incidencias.

Sin embargo, todo cambió a partir del 65', momento en el cual el cuadro de Macul se encontró con la apertura de la cuenta. Cepeda envió un centro desde la izquierda, hubo un pivoteo en el área y apareció Arturo Vidal con un certero cabezazo para anotar el 1-0.



El técnico albiazul Hernán Peña ordenó varias modificaciones para intentar cambiarle la cara a su equipo y conseguir la igualdad, la cual llegaría en el epílogo del encuentro. Matías Santos recibió un pase bombeado y asistió de primera a Cristian Duma, quien con dos marcadores encima, sacó una volea de zurda para firmar el 1-1 definitivo.



De esta manera, Santa Cruz le aguó la fiesta a un Colo Colo que intentará quedarse con el paso a la final el próximo sábado, cuando reciba a los comerciantes en el estadio Monumental a contar de las 17:30 horas.

