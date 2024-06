Ahora Conmebol reporta que portero Gabriel Arias cometió penal contra Canadá: "No identifican la falta, incorrectamente"

30 jun. 2024 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Siguen los coletazos contra la Conmebol y la utilización del VAR por el cuestionado arbitraje que protagonizó el colombiano Wilmar Roldán en el encuentro de La Roja contra Canadá por la Copa América.

Si a primera hora la entidad que rige el fútbol sudamericano reconoció que la agresión a Rodrigo Echeverría debió significar la expulsión del defensa canadiense, Moise Bombito, ahora entregó otro audio y video donde manifestó que no se sancionó un penal a favor de la escuadra norteamericana.

En el registro, se indica que el meta Gabriel Arias derribó a un oponente en plena área nacional.

El penal no cobrado

En el minuto 38 del partido, el canadiense Jonathan David chocó de frente contra Arias, quedando los dos tirados en el piso del área chilena.

La voz en off que explica lo ocurrido señaló: "El portero comete una falta imprudente, quien no tiene precaución en la disputa con el adversario. No juega el balón".

"El árbitro (Roldán) observa la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar utilizando ángulos y velocidades, no logra identificar la falta imprudente del portero y confirma incorrectamente la decisión de campo", se añadió, refiriéndose a que el juego continuó.

En el audio, se escucha a las personas del VAR decir, "para mí, normal. No tengo nada, para mí, normal. No hay ningún segundo movimiento. Juega el balón, el guardameta se queda quieto y se produce el contacto".

De esta forma, Roldán no cobró un penal -inexistente, por cierto- que le correspondía a Canadá por el actuar de Arias.

Cabe precisar que la Federación de Fútbol de Chile presentó una queja formal contra la Conmebol por el arbitraje del partido, en donde exigen una sanción par Wilmar Roldán "con la suspensión indefinida y definitiva y/o la máxima sanción aplicable ante conductas tan nefastas".

