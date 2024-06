Presidente de la ANFP desliza que Arturo Vidal podría volver a la Selección Chilena

25 jun. 2024 - 18:45 hrs.

"De verdad no me creo estar fuera de la Selección. Después se ve si juego o no. Pero aún no me lo creo, esa es la verdad".

Con esas últimas declaraciones, en conversación con el famoso streamer argentino Davo en la plataforma Twitch, Arturo Vidal volvió a expresar su dolor por no estar en La Roja disputando la Copa América de Estados Unidos 2024.

Y los dichos del "King" llegaron a suelo norteamericano, pues el presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió a responder por la marginación del volante.

¿Qué dijo Milad sobre la marginación de Vidal de la Copa América?

"Son entendibles, conociendo a Arturo, que le gusta la competencia, así lo vive él. Lo conozco y sé que le gustaría estar acá, pero son decisiones técnicas", comentó Milad a Radio Cooperativa, en la previa del duelo de este martes ante Argentina, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América.

Sin embargo, el timonel del organismo de Quilín sostuvo que "creo que todo pasa por algo y cada uno tiene la paciencia para que las cosas vuelvan a estar en su cauce".

"Lo ha hecho muy bien y tiene mucho para dar"

"Él ha sido un gran jugador, viene volviendo de una operación, ha estado varios años con problemas en su rodilla y se está poniendo a punto a nivel físico, a nivel futbolístico y lo ha hecho muy bien y tiene mucho para dar", añadió.

De hecho, Milad no quiso cerrar la puerta el volante de Colo Colo en La Roja. "Estuvo con varias operaciones y necesita un tiempo, es un jugador que entrena intensamente, lo vive como un profesional y eso le dará un cupo en la Selección", deslizó.

