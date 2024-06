Scaloni elogia a Chile y reconoce que ausencia de Medel y Vidal "puede ser un alivio" para Argentina

24 jun. 2024 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, elogió a "La Roja" de cara al partido que mañana martes enfrentarán ambos equipos en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024.

"Puede ser un alivio"

En la conferencia de prensa previa al encuentro Chile-Argentina, el técnico campeón del mundo se refirió a la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal en este campeonato continental. "Son dos excelentes jugadores que le han dado mucho a Chile", dijo.

"Yo particularmente, cuando jugaba Vidal sobre todo, me sentía identificado", confesó Scaloni, agregando que "no tenerlos, para nosotros, puede ser un alivio".

Lionel Scaloni, DT de Argentina (AFP)

Elogios para "La Roja"

Pero las palabras del formado en el "Newell's Old Boys" sobre Chile no se quedaron ahí, explicando que tiene respeto por la Selección Chilena y que su estrategia para el duelo del martes se adaptará para hacer daño a "La Roja".

"No todos juegan de la misma manera. Canadá tiene sus cosas. Chile tiene las suyas. Siempre jugamos y decimos que nuestro equipo juega en función de cómo le podemos hacer daño al rival. En eso estamos", dijo.

"Seguramente buscaremos la posibilidad del que mejor se adapte para ganar el partido. Son dos rivales que juegan diferente. Hemos tomado nuestros recaudos", agregó.

Sobre sus elogios a "La Roja", Scaloni dijo que "Chile cada vez que va a un mundial lo hace muy bien. Son selecciones que no me animaría a decir que no están entre las mejores".

"Yo el equipo de mañana lo tengo. Veremos si le hacemos un retoque. Veremos si hacemos un cambio, dos, tres o ninguno. En el entrenamiento lo terminaré de decidir", agregó respecto a los preparativos finales que tiene pensados para mañana martes.

