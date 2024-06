"Gokú" vuelve al fútbol profesional a los 47 años: ¿Cuándo y por cuál equipo jugará Diego Rivarola?

07 jun. 2024 - 11:55 hrs.

El pasado 6 de junio se cumplieron 12 años exactos desde la emotiva despedida de Diego Rivarola en el Estadio Nacional. Durante ese mismo día, pero de 2024, el ídolo de la Universidad de Chile anunció lo impensado, volverá a las canchas a sus 47 años.

En rigor, el futbolista argentino, nacionalizado chileno, colgó los botines a fines de 2011, cuando jugó su último partido oficial. Ahora, el delantero será parte de edición 2024 de la Copa Chile.

¿Cuándo y por cuál equipo jugará Diego Rivarola?

En diálogo con Bolavip, "Gokú" detalló que en esta oportunidad defenderá la camiseta del club amateur Vicente Pérez Rosales, cuadro de Puerto Montt y que es campeón de la región de Los Lagos.

Consultado sobre cómo surgió la idea, Rivarola contó que fue "por unos amigos a través de una fundación que me invitaron a participar para ayudar a un club amateur, yo no les cobro nada, la idea es generar un impacto social y que los jóvenes se acerquen al deporte".

En este sentido, destacó que tiene claro que no será fácil competir con jugadores veinteañeros: "Lo comenté a gente alrededor mío, mis hijos que casi no me vieron jugar y les encantó. Eso me motivó".

El histórico artillero volverá a vestir de corto el próximo sábado 15 de junio, a las 15:00 horas, en el estadio Bicentenario Chinquihue, donde enfrentará a la Universidad de Concepción.

El duelo se realizará en el marco de los octavos de final de la zona sur de la Copa Chile. El club sureño no solo contará con Rivarola para intentar avanzar en el torneo, pues Mauricio Arias González, quien también jugó por los azules, es otro de sus refuerzos.

Respecto al partido contra el "Campanil", Diego Rivarola afirmó a En Cancha que "si bien la tenemos difícil porque jugamos contra un equipo profesional de Primera B, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y clasificar a cuartos de final".