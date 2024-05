Dónde ver este domingo a Eduardo Vargas y a todos los chilenos que juegan en Brasil

31 may. 2024 - 09:00 hrs.

Este fin de semana vuelve a la cancha el torneo más importante del continente, el Brasileirão - Série A Betano 2024 y los podrás ver a todos los equipos en Mega Go.



Esta es la lista de encuentros del fin de semana, con partidos destacados como el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas vs Bahía y el choque de chilenos en Vasco de Gama vs Flamengo, ambos a las 15:00 horas del domingo 2 de junio.

Revisa a continuación todos los partidos