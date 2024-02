O'Higgins tumbó a un irreconocible Colo Colo y le arrebató el invicto a Almirón

25 feb. 2024 - 20:54 hrs.

O'Higgins tomó por sorpresa a un Colo Colo sin ideas y se impuso por la cuenta mínima en el estadio El Teniente, arrebatándole al combinado de Macul el invicto que tenían en 2024. De paso, el Ohi-Ohi se subió a lo más alto del Campeonato Nacional.

Con el ojo puesto en el encuentro de vuelta por fase dos de Copa Libertadores ante Godoy Cruz, el Cacique dispuso de un once alternativo y no consideró en la citación a varias de sus figuras, como Arturo Vidal, Carlos Palacios y Maximiliano Falcón, entre otros.

Sin embargo, la apuesta le salió cara al técnico Jorge Almirón.

El partido

El equipo no se encontraba en la cancha, sorprendido por la presión alta de un cuadro celeste que así y todo, al menos en el tramo inicial del cotejo, no generó mayor peligro sobre el pórtico defendido por Fernando De Paul.

Y aunque con el paso de los minutos la visita logró neutralizar el ritmo propuesto por los rancagüinos, esto no impidió que en los 32' apareciera Bryan Rabello, quien remató tras un pase filtrado de Octavio Bianchi, De Paul no pudo contener y en el rebote, el volante cumplió con la ley del ex y puso el 1-0.

El elenco popular entró nublado tras el descanso y ni siquiera los cambios del entrenador pudieron cambiarle la cara, mientras el Capo de Provincia mantuvo su dominio y en los pies de Bianchi (53' y 60') tuvo dos claras ocasiones para estirar las cifras.

Si bien con el correr del partido las sustituciones de Almirón comenzaron a tener mayor incidencia en el compromiso, seguían sin representar un gran peligro para los locales, que nuevamente rozaron el segundo tanto a los 76', cuando Arnaldo Castillo finalizó un veloz contragolpe, encontrándose con las firmes manos del guardameta rival.

Photosport

La última parte del duelo mantuvo la misma tónica, con el forastero buscando con más ímpetu que buen fútbol el anhelado empate, mientras que el combinado de la Sexta Región estaba empecinado en aumentar las cifras, pero finalmente el marcador no se movió.

De esta manera, Colo Colo sufrió su primera caída del año considerando cotejos oficiales y amistosos, y se llenó de dudas pensando en la revancha del jueves ante Godoy Cruz. Por la tercera fecha del certamen criollo, recibirá en el estadio Monumental a Huachipato a contar de las 18 horas del próximo domingo.

Por su parte, O'Higgins consiguió su segunda victoria al hilo y se transformó en puntero exclusivo de la competición con puntaje perfecto. Azconzábal y los suyos intentarán mantener la senda triunfal cuando visiten a Everton al mediodía del domingo tres de marzo.