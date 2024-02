"Ministro del cahuín, no te metas": Vidal arremete contra Jaime Pizarro tras críticas por incidentes en Supercopa

14 feb. 2024 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal se llenó de críticas después de manifestar su deseo de que el suspendido partido entre Colo Colo y Huachipato, por la Supercopa, se siguiera jugando hasta finalizar, pese a los graves incidentes provocados por barristas del Cacique en el Estadio Nacional.

Sin embargo, este martes, el volante del cuadro albo salió a aclarar sus dichos, en una nueva transmisión que realizó en la plataforma Twitch.

"Si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿por qué lo paran?"

"Yo hablé como jugador. Claramente, me molestó que terminara el partido, porque cuando estábamos jugando no estaba pasando nada y ellos (las autoridades) dieron el pie de que comenzara el segundo tiempo. Si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿por qué lo paran?", expresó el "King".

"Esto tiene que quedar siempre: Si el partido empieza y dejan la cagá en el minuto 25, se termina en el minuto 25 y no se juega más. Pero no esperemos, esperemos, esperemos. Después comienza y de nuevo... Si queda la cagá, se para y chao, se termina el partido", añadió.

Además, el Rey Arturo agregó: "Eso es lo que molesta, lo que decíamos todos. Queríamos terminar faltando 12 minutos para levantar la copa y listo. Pero nada más".

"No te metas, tienes que hacer tu trabajo"

También, Vidal condenó los hechos de violencia que ocurrieron en el reducto de Ñuñoa: "Claramente, los desórdenes no pueden pasar. Ojalá no pasen nunca más en el fútbol chileno. Ojalá que pongan medidas fuertes para los que hacen estás cagás, porque esto no puedo pasar".

Por último, le respondió al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien previamente había cuestionado sus declaraciones.

"Ministro del cahuín. No te metas, tienes que hacer tu trabajo, eres ministro del Deporte. Se mete en lo que dije yo, debe ser que no tiene trabajo que hacer. Qué lata, porque es una buena persona, no tengo nada con él, lo he saludado bien. Ya cuando se meten conmigo, no va eso".

