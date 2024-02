Desmanes en Estadio Nacional: Confirman a sólo un detenido por desórdenes y revelan qué habría motivado los incidentes

12 feb. 2024 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

La Supercopa que disputaban Colo Colo y Huachipato el domingo debió ser suspendida luego de que barristas del cuadro albo provocaran desmanes y hasta un incendio, cuando sólo restaban pocos minutos y el Cacique ganaba por 2-0 en el Estadio Nacional.

Desde Carabineros confirmaron que sólo hay un detenido por desórdenes, y uno de los jugadores del plantel reveló cuál habría sido la causa de los incidentes.

Confirman a solo un detenido por desórdenes

El comandante de Carabineros, Cristián Tavra, señaló que los servicios preventivos dispuestos en Ñuñoa para el encuentro permitieron la detención "de una cantidad importante de sujetos", según consignó Radio Bío Bío.

Aton

Entre ellos, hubo ocho aprehendidos que tenían orden de captura vigente por diversos delitos; y otros dos por intentar ingresar pirotecnia al estadio.

Sin embargo, precisó que por los desórdenes que incluyó la quema de algunas butacas sólo hay un detenido.

¿Por qué se originaron los desmanes?

Uno de los que sacó la voz tras la interrupción del partido fue Carlos Palacios, delantero del conjunto de Macul, quien habló con los barristas y reveló lo que habría gatillado los desmanes.

"Estamos en contra de lo que pasó. Entramos al entretiempo y nos dijeron que había un problema afuera, que no se podía salir a jugar. Salimos e intentamos conversar con la gente para que se calmaran, pero, bueno, se terminó suspendiendo el partido", expresó "La Joya".

De acuerdo al jugador, "me dijeron que Carabineros le había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema, pero me dijeron que ellos no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas, que todo empezó cuando le quitaron el lienzo".

"Vi que el estadio estaba calmado, que solo había gente adentro, pero no estaban haciendo desmanes, estaban en la pista, pero, bueno, ya se suspendió y vamos a ver qué se decide", concluyó.

Todo sobre Colo Colo