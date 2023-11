Final de miedo: Definen cómo se jugará la última fecha del Campeonato Nacional

27 nov. 2023 - 16:16 hrs.

Ad portas de una jornada que puede ser clave para la definición del Campeonato Nacional, la ANFP publicó la programación para la última fecha del certamen criollo.

En ella, el ente rector del fútbol chileno decidió dejar para el viernes a las 18 horas los encuentros de los tres involucrados en la lucha por el primer lugar: Cobresal (53 puntos), Colo Colo (51) y Huachipato (51).

Lo que pelean todos los equipos

Es así que en simultáneo, el cuadro minero visitará a Unión Española, el Cacique hará lo propio frente al descendido Curicó Unido y el elenco de la usina recibirá a Audax Italiano.

Aton

Por su parte, a las 18:00 del sábado se medirán Deportes Copiapó con Everton y Magallanes con Coquimbo Unido, además de O'Higgins con Palestino; en este grupo de compromisos se podría saber finalmente quién finalizará en la zona roja junto a los torteros.

Ese mismo día, pero a las 20:30, se terminarán de conocer a los clasificados a Copa Sudamericana, con los partidos que animarán Unión La Calera y Universidad Católica, y Universidad de Chile ante Ñublense.

Podría haber campeón este fin de semana

De topdas formas, antes de que se dispute la última fecha bien podría haber un campeón, y para eso tendría que ganar Cobresal y que Colo Colo y Huachipato no sumen 3 puntos.

Es así como este domingo la fecha 29 contempla los partidos de Colo Colo vs. Unión Española; Cobresal vs. Universidad de Chile; y Ñublense vs. Huachipato, todos a las 18:00 horas.

La programación de la fecha 30 del campeonato

Viernes 8 de diciembre

- Unión Española vs. Cobresal, 18:00 horas, estadio Santa Laura, Independencia.

- Curicó Unido vs. Colo Colo, 18:00 horas, estadio La Granja, Curicó.

- Huachipato vs. Audax Italiano, 18:00 horas, estadio Huachipato CAP Acero, Talcahuano.

Sábado 9 de diciembre

- O'Higgins vs. Palestino, 18:00 horas, estadio El Teniente, Rancagua.

- Deportes Copiapó vs. Everton, 18:00 horas, estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó.

- Magallanes vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo.

- Unión La Calera vs. Universidad Católica, 20:30 horas, estadio Nicolás Chahuán, La Calera.

- Universidad de Chile vs. Ñublense, 20:30 horas, estadio Santa Laura, Independencia.