Colo Colo vence a Audax Italiano y deja al "rojo vivo" la lucha por el título

26 nov. 2023 - 21:06 hrs.

¿Qué pasó?

La lucha por el título del Campeonato Nacional quedó al rojo vivo luego del triunfo de Colo Colo por 1-0 sobre Audax Italiano, resultado que dejó a los dirigidos de Gustavo Quinteros a escasas unidades del puntero cuando restan apenas dos jornadas para el término del certamen.



Los audinos venían de vencer en la fecha anterior al líder Cobresal en un intenso encuentro disputado en el norte. El Cacique, en tanto, buscaba aprovechar los empates que cosecharon ayer tanto el cuadro minero como Huachipato para meterse nuevamente en la lucha por el título.

Primer tiempo

Como comenzaría a pedir de boca para el elenco popular, que se puso en ventaja a los cuatro minutos con un cabezazo de Erick Wiemberg. Luego de la anotación del lateral, el Cacique estuvo cerca de estirar las cifras con un frentazo de Maximiliano Falcón que desvió el portero (7') y un potente disparo de Leandro Benegas que dio en el larguero (15').



Sin embargo, en la jugada inmediatamente posterior al trallazo del mendocino, la visita se quedó con un hombre menos debido a la expulsión de Bruno Gutiérrez, quien le metió una plancha por detrás a Matías Sepúlveda.



Eso sí, esto no mermó las fuerzas del cuadro de Macul que igualmente se las ingenió para crear peligro. Pero la más clara en el cierre de la primera fracción sería para el local, que tuvo un penal en los descuentos. Sin embargo, el tiro de Gonzalo Sosa fue muy anunciado y Brayan Cortés le adivinó la intención.

Segundo tiempo

Los dueños de casa rozaron el empate con un arranque bastante prometedor en el complemento, aunque no fueron capaces de concretar sus oportunidades. Mientras que el forastero por poco pone las cosas 2-0, sino fuera porque Vicente Pizarro le dio mordido al balón y desvió desde una inmejorable ubicación (71').



A pesar de la necesidad de convertir y el hecho de que los de Macul les entregaron la iniciativa, igualmente el combinado de La Florida no fue capaz de impedir los embates del adversario ni inquietar en mayor medida a Cortés.



Así, Colo Colo no solo estiró a tres su racha de victorias, sino que además igualó a Huachipato en el segundo lugar con 51 puntos y quedó a solo dos de Cobresal. En la próxima jornada, recibirá en el estadio Monumental a Unión Española, a partir de las 18 horas.



Por su parte, Audax Italiano se estancó en el décimo puesto con 35 unidades y por el momento, se está quedando fuera de la zona de clasificación a Copa Sudamericana. Para el sábado 2 de diciembre, también a las 18:00, tendrán que recibir a un Magallanes que podría llegar descendido.

