El sorprendente candidato de Arturo Vidal para ser el nuevo DT de la Roja

Los referentes de la Selección Chilena continúan dando nombres para reemplazar a Eduardo Berizzo, quien tras el amargo empate ante Paraguay en Santiago por las Clasificatorias Sudamericanas presentó su renuncia a la banca de la Roja.

Primero fue Alexis Sánchez el que postuló la continuidad de Nicolás Córdova, quien dirigirá de manera interina este martes frente a Ecuador, y en las últimas horas fue Arturo Vidal quien también se la jugó por un entrenador nacional. Es más, hasta entregó el nombre de su candidato.

¿Quién es el candidato de Arturo Vidal para dirigir la Selección Chilena?

"Hay entrenadores que se merecen estar en el cargo, ¿por qué siempre buscar afuera? Tenemos buenos técnicos. Jaime García es uno de ellos, claro que me gustaría. Lo hizo muy bien en Ñublense, es un entrenador que se está preocupando mucho de mejorar", expresó el "King" en una transmisión de Twitch.

"(García) Anda en Europa conociendo entrenamientos y muchas cosas que le servirán en el futuro. Sin embargo, parece que eso acá no se le toma mucha importancia. Nunca le dan tanta prensa a los entrenadores chilenos. Me gustaría que en esta etapa sea alguien chileno", añadió.

¿Cuál es la opinión de Arturo Vidal sobre Nicolás Córdova?

Además, el exjugador de Juventus, Bayern Múnich y Barcelona también destacó a Córdova: "Me gusta. Tiene una buena chance. No he seguido mucho su carrera, pero sí ha estado en fútbol de Primera División, fue a Qatar (...) Los entrenamientos que he visto de él ahora en la Selección, me han gustado, lo ha hecho bien".

"Los jugadores están contentos y eso es importante. Espero que le vaya bien en Ecuador, que será muy difícil. Merece su respeto. Es una persona que tiene su recorrido y quién sabe si puede seguir en la Selección. Ojalá le vaya bien y siga, o que venga otro entrenador nacional", sentenció Vidal.

