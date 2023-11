Ecuador frena el ímpetu de Venezuela con gol anulado

16 nov. 2023 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

Ecuador frenó este jueves, y de visita, el impulso de la selección venezolana tras empatar 0-0 en la quinta fecha de las Eliminatorias en Maturín, aunque no fue suficiente para superarla.

La Vinotinto -único país sudamericano que nunca ha jugado un Mundial- llegó a ocho puntos en cinco fechas, con lo que iguala su mejor arranque premundialista, mientras que Ecuador quedó con cinco unidades.

Ir a la siguiente nota

Primer tiempo comenzó con susto para Venezuela

Poco después de iniciado el encuentro, Venezuela se llevó un susto. Cifuentes mandaba la pelota al fondo de la red tras un tiro de esquina, pero la acción fue dejada sin efecto por un milimétrico fuera de juego de Willian Pacho, con la intervención del videoarbitraje.

AFP

A la Vinotinto le costó recuperarse de ese susto y Kendry Páez, Cifuentes y Junior Sornoza desplegaron su fútbol, haciendo dominador al equipo de Félix Sánchez Bas.

El técnico de Venezuela, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, había incluido a Cristian Cásseres Jr., jugador de gran momento en Francia con el Toulouse, para acompañar a Yangel Herrera en el centro del campo, zona que reforzó además con una aspiradora de balones como José 'El Brujo' Martínez.

Sin embargo, Ecuador ganaba la batalla en la mitad de la cancha con el buen hacer de Moisés Caicedo y el trío de creativos Páez-Cifuntes-Sornoza, aunque sin encontrar caminos para quebrar a Venezuela.

Los anfitriones por fin reaccionaron pasada la media hora de juego con un desborde de Yeferson Soteldo y, cerca del descanso, un remate a media distancia de Samuel Sosa que bloqueó Alexander Domínguez.

- Paridad -

Caicedo estuvo a punto de hacer un golazo en el minuto 49', cuando tras robarle la esférica a José Martínez sacó un distante remate que buscaba sorprender, adelantado, al cancerbero Rafael Romo. El obús se perdió por la última línea.

Venezuela, en tanto, seguía dependiendo de acelerones de Soteldo para intentar hacer daño. Una de esas carreras acabó con un tiro de Rondón, desviado al córner, en el 55'.

La entrada de Rómulo Otero desde el banquillo, en un partido que se complicaba, fue la respuesta de Batista. Otero es un jugador con buen manejo de pelota y que, a la vez, maximizaba el potencial del equipo local a pelota quieta, pues es uno de sus mayores especialistas en los tiros libres.

No tardó en probar suerte, en efecto, en el 62'. De nuevo fue Ecuador, no obstante, el equipo con más claridad: un remate de Cifuentes exigía en el 70' a Romo. De todos modos, no le dio para romper el 0-0.