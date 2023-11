¿Lo aceptará Pellegrino? El destacado delantero que quiere volver a la "U" para ayudar "con goles" al equipo

13 nov. 2023 - 17:03 hrs.

Aunque Ñublense no ha encontrado regularidad en el Campeonato Nacional, igualmente Patricio Rubio se las ha arreglado para destacar y transformarse en uno de los goleadores del certamen con 14 anotaciones, dos por detrás de Fernando Zampedri (UC).

Eso sí, el delantero termina su contrato con los "Diablos Rojos" en diciembre y aún no tiene claro su futuro, aunque en diálogo con Radio Agricultura reveló su deseo de volver a jugar por Universidad de Chile, club donde tuvo un destacado hace algunos años.

Las ganas de Patricio Rubio de volver a la "U"

"A la 'U' le tengo un cariño tremendo, y sinceramente tengo muchas ganas de volver. Ojalá se pueda dar, en Ñublense me ha ido bien y me gustaría quedarme, pero si llega una oferta de la 'U' para poder ayudarla, a que vuelva a salir a flote y que le vaya bien, yo feliz de tomar la oportunidad", sostuvo el atacante.

Consultado por lo que podría entregarle al conjunto laico, Rubio indicó que "quiero ayudar con mis años de trayectoria, con goles, experiencia, eso me haría muy feliz. Al club le tengo un cariño tremendo, también recibo mucho amor de parte de los hinchas, me piden que vuelva y me gustaría retribuirle ese cariño con logros, en la cancha, para ayudar al club a estar donde se lo merece".

Por el momento, "Pato" deberá esperar para cerrar su temporada con cuadro chillanejo, y luego esperar si el DT del elenco universitario, Mauricio Pellegrino, y la directiva de Azul Azul lo tienen contemplado dentro de los eventuales refuerzos de cara a la próxima temporada.

