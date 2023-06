Nicolás Jarry vence a Marcos Giron en Roland Garros y se mete por primera vez en cuarta ronda de un Grand Slam

Nicolás Jarry (35° del ranking ATP) definitivamente está viviendo el mejor momento de su carrera. Este sábado, derrotó por parciales de 6-2, 6-3, 6-7 (7) y 6-3 al estadounidense Marcos Giron (75°), sellando su paso a octavos de final de Roland Garros. Además, esta victoria le permitirá convertirse en el nuevo 28 del mundo.

Al nieto de Jaime Fillol se le dio bastante fácil la primera manga, en la que tuvo la posibilidad de quebrarle a su contrincante en el cuarto game, pese a que estuvo entre la espada y la pared en la siguiente bola. Finalmente, en el sexto juego pudo concretar su primer quiebre para quedar 4-2 arriba.

Luego, y demostrando que está en un nivel superlativo, el "Príncipe" conservó su servicio e inmediatamente le arrebató el saque al californiano, por lo que pudo adjudicarse la primera manga con un cómodo 6-2 en 35 minutos de compromiso.

Jarry mantuvo el temple y la solidez en un segundo set que fue casi calcado al primero. Tanto el chileno como el norteamericano conservaron sus respectivos servicios hasta que llegó el sexto juego, instancia en la que la "Torre" aprovechó los errores de su contrincante, tomó ventaja y conquistó la segunda parte del encuentro en 34 minutos.

En la tercera etapa, el nacido en California subió el nivel y no le dejó el trámite tan sencillo a Jarry. En ese sentido, ambos tenistas conservaron sus saques y llegaron a forzar la instancia del desempate. Allí, el estadounidense consiguió un mini break de entrada, pero el chileno le devolvió el favor en la siguiente bola.

En el noveno punto del tiebreak, el criollo concretó un nuevo mini break para quedar 5-4 arriba con saque a favor. No obstante, una doble falta hizo que la ventaja se desvaneciera en un momento crucial. Pese a tener punto de partido con Giron sacando, no aprovechó la ventaja y en el punto número catorce, el chileno perdió su saque. Así, el norteamericano pudo descontar en un set.

La cuarta parte del cruce había comenzado de tremenda manera para Nicolás, pues además de ganar su servicio, pudo quebrarle a su contrincante, pero Girón le devolvió la mano impidiendo que el nacional confirmara su quiebre. A continuación, la primera raqueta de Chile sacó garra y nuevamente quebró. Además, conservó su servicio, quedando 4-1 arriba.

🇨🇱 VAMOS 🇨🇱



It’s a maiden Slam fourth round for @NicoJarry who claims victory over Giron 6-2, 6-3, 6-7(7), 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/U47IfaLAXG