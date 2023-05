Arquero del PSG está "en estado grave" tras caerse de un caballo

El arquero español del París Saint-Germain, Sergio Rico, se encuentra hospitalizado "en estado grave" tras sufrir una caída desde un caballo en su Andalucía natal, informó el club parisino este domingo.

"Sergio se cayó de un caballo. Está en estado grave", explicó un portavoz del PSG, al día siguiente de que el club parisino celebrase en Estrasburgo un nuevo título de la Ligue 1, partido que Rico vio en el banco de suplentes.

Desde la cuenta oficial de la Ligue 1 en Twitter, manifestaron que "todos nuestros pensamientos están con Sergio Rico".

All our thoughts are with Sergio Rico 🙏 pic.twitter.com/0PNjcTThdV