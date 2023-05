Manuel Pellegrini: "No creo que España sea racista por una minoría que grita estupideces"

23 may. 2023 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, se refirió al caso de racismo en contra del jugador del Real Madrid, Vinícius Júnior.

El DT chileno, que se prepara junto a Claudio Bravo para enfrentar este miércoles al Getafe por la fecha 36 de la Liga, aseguró que España no es racista en su totalidad.

"Si una minoría protagoniza eso, no significa que un país sea racista… No me parece calificar como racista a un estadio, como Mestalla, a una ciudad, como Valencia, o un país por una minoría gritando estupideces", afirmó en conferencia de prensa.

Además, el ingeniero agregó que "Todos esos incidentes que ocurren tienen que tener a las personas encargadas y la manera de solucionarlos. No creo que en España haya racismo en todas partes ni que sea algo que no se debiera mejorar o revisar, por supuesto".

