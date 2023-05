Kyle Walker cuenta lo que le dijo a Vinícius: "No vuelvas a hacer eso que no quiero ser un meme"

16 may. 2023 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Kyle Walker, lateral del Manchester City, contó sobre la conversación y el abrazo que tuvo con Vinícius Jr. cuando acabó el partido de ida contra el Real Madrid (1-1).

El inglés de 32 años, que tuvo la difícil tarea de frenar al brasileño, relató: “Quiso hacerme un truco arcoiris, un regate... Era para decirle tras un regate 'no vuelvas a hacer eso que no quiero ser un meme'... Los boxeadores siempre pelean y luego se dan la mano. El nivel de respeto que le tengo es máximo”, afirmó Walker.

AFP

También le preguntaron qué piensa cuando Vinícius ataca al City, el inglés contestó: "Hay que mostrar respeto, como tuve con Mbappé. No le voy a invitar a regatearme y a marcar. Si no pudiera controlar a estos cracks mundiales no estaría aquí hablando con ustedes".

Este miércoles a las 15:00, Kyle Walker tendrá que enfrentar una vez más a Vinícius Júnior por la vuelta de las semifinales. El partido está 1-1 en el global y en esta ocasión será el Manchester City quien recibe al Real Madrid.

¿Quién ganará este duelo a muerte?

