Diego Lugano sobre Argentina: "Lo ayudaron para ser campeón del mundo"

16 may. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Diego Lugano, histórico defensor de Uruguay, criticó fuertemente la Copa del Mundo que ganó Argentina, asegurando que recibieron “ayuda” para quedarse con el trofeo.

Siempre fiel a su estilo de decir lo que piensa sin reparos, el excapitán de los charrúas afirmó que el título que se llevaron los trasandinos fue manipulado.

Ir a la siguiente nota

“A Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay duda de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad” señaló el excampeón de la Copa América en 2011 para Radio Carve de Montevideo.

AFP

Después de las críticas, Lugano se refirió a la influencia que tiene Messi en el fútbol, afirmando que tiene mucha relación: “Esto también es mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo… ¿Crees que la FIFA no lo ve y no le sirve?... Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, declaró el ex Sao Paulo.

¿Qué opinas de las críticas del uruguayo?