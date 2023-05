Chileno Lucas Varas parte al Mundial de Kayak en Italia: "Quiero salir campeón del mundo"

15 may. 2023 - 18:09 hrs.

A fines de mayo, un chileno participará en el Mundial de Kayak que se desarrollará en Italia. Se trata del campeón nacional Lucas Varas, quien ha dedicado su vida a este deporte. A pocos días de partir nos cuenta los esfuerzos que ha debido realizar para costear su presencia en Europa, aunque anticipa que su objetivo es el más ambicioso de todos: ser campeón mundial.

-¿Cómo empezaste en este deporte?



- Soy del Cajón del Maipo, un lugar donde se practica el kayak desde hace unos 40 años en San Alfonso. Con un amigo, veníamos todas la tardes, después del colegio, al Río Maipo para practicar este deporte. Una empresa de turismo llamada Cascada de las Ánimas nos prestaba todos los equipos y así pude iniciarme.

-¿Te ha costado mucho dedicarte a este deporte?

-La verdad es que sí, ya que es un deporte que requiere mucho equipamiento. También se necesita logística, como dos camionetas para llevar los kayaks al punto de partida y otros kayakistas para remar contigo. Es decir, armar todo un equipo ha sido un poco difícil. Además, los implementos son muy caros.

-¿Cómo financias todo eso?

-Desde el principio trabajé en turismo. De esa manera, viajamos por Chile y compramos nuestros equipos. Podíamos estar siempre en el río trabajando en rafting y con empresas del rubro. Todo el dinero que ganaba lo invertía en viajes. Fuimos a Colombia, México, Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Noruega, costeando todo con nuestro propio sacrificio. Últimamente han aparecido auspiciadores, pero son momentáneos y no te dan para un sueldo ni nada. Creo que lo más complicado son los aspectos financieros.

Ahora, desde hace un tiempo cuento con el apoyo de la marca Liquidlogic, una de las más grandes de Estados Unidos, que me contactó para que los representara en Chile con fotos, videos y participación de competencias nacionales e internacionales. Ellos me contactaron porque me consideraron como uno de los mejores del mundo.

-¿Cómo ha avanzado este deporte en Chile?

-El deporte ha avanzado mucho. Empezó muy pequeño y se ha masificado. Los equipos también son cada vez más modernos, lo que lo hace más fácil. Antes, los remos eran de madera, hoy en día son de carbono. Los kayaks eran de fibra de vidrio, ahora son de plástico y tienen mucha más resistencia. El deporte ha avanzado en Chile en cuanto a los festivales y competencias que involucran a las comunidades en distintas partes, lo que hace que mucha más gente se involucre y quiera practicarlo. Además, las escuelas de kayak han tomado un papel importante.

-¿Cuáles son tus expectativas en el Mundial de kayak?

-En el Mundial pasado, que competí en Noruega, quedé en la posición número 21 a nivel mundial, de un total de 200 competidores. Y para este año, mis expectativas son quedar dentro de los 10 primeros, pero siempre con el objetivo de ser el número uno, salir campeón del mundo. Me la voy a jugar el todo por el todo y creo que tengo muchas posibilidades.

-¿Cómo financias tu participación?

-En el Mundial pasado de Noruega, lo financiaron distintos auspiciadores, que conseguí a través de redes sociales y contactos. Me moví con marcas y hablé con distintos auspiciadores que pudieron ir patrocinando el viaje. Uno de los más importantes fueron de la Cámara de Turismo del Cajón del Maipo, la empresa Racing sun y la tienda especializada Kayak Expert.

Este año ha estado más difícil, no han querido participar los de la vez anterior. Como tengo el sueño de ser campeón del mundo, me pagué yo mismo el pasaje con lo que me entrega mi escuela kayak.

-Luego del Mundial, ¿cuáles son tus próximos desafíos?

-Luego del Mundial tengo una competencia en Austria que se realiza en septiembre, que es el campeonato europeo de kayak, se llama Oetz Trophy, una de las competencias más importantes del mundo, en la que van los mejores y es de las más prestigiosas, entonces también vamos por ese otro objetivo. Además, en octubre vamos a estar haciendo expediciones en la Patagonia, explorando ríos que nunca se han descendido. Además, tenemos esos desafíos que son misiones de primeros descensos más extremas que duran varios días.