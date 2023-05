"La jungla santiaguina me venció": Destacada atleta nacional sufre robo en Metro capitalino

14 may. 2023 - 09:07 hrs.

¿Qué pasó?

La destacada atleta masters nacional, Evelyn "Gacela" Ortiz, relató a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo en la estación Tobalaba de la Línea 1 del Metro de Santiago, durante la jornada del pasado viernes.

¿Qué dijo?

“Ayer la jungla santiaguina me venció. A mí, que soy la mujer más optimista del mundo, que vivo la vida confiando en las personas y trabajo a diario mi empatía para comprender cualquier escenario sin juzgar. Me asaltaron en Metro Tobalaba”, partió contando en su cuenta de Twitter.

“Un tipo que hasta combos en las manos me pegó para que soltara mi bolso, logró llevarse mi celular y también la esperanza que tengo en la sociedad", agregó.

Luego, dijo que "nadie me ayudó, entre una multitud nadie se inmutó, me sentí como estar en el suelo mientras caminaban por encima de mi cuerpo. Quedé ahí, sola, pensando a quien acudir, temblando por la situación, sin atinar a nada”.

“Siempre me he resistido a vivir con miedo, tomando los resguardos para evitar estas cosas, celular guardado, bolso adelante, no uso audífonos, etcétera, consciente de la ciudad en la que vivo, pero no fue suficiente”, reflexionó la deportista nacional.

Continuó su descargo explicando que “intenté hacer mi día, cumplí con los compromisos que tenía, pero de regreso a casa, me invadió la pena, una sensación extraña de ira también que jamás había sentido”.

"Lloré en ese metro de m(...), con gente de m(...) que va como zombi sin mirar al de al lado, con su comercio de m(...) que ensucia todo, con gente que grita sin importarle que comparte un espacio, con ese olor de m(...) a fritura que invade todo… en fin, una versión mía que también odié”, lamentó.

"Perdón si ofendo a alguien, pero realmente el daño de ayer merece todos mis descargos… Me hackearon todo lo bancario, me dejaron sin nada, pena y rabia es poco", cerró.

