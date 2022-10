Figura en Inglaterra: Ben Brereton se matricula con dos goles en victoria del Blackburn Rovers

El delantero chileno-británico Ben Brereton Díaz las hizo todas en el partido que disputó el Blackburn Rovers frente al Rotherham, por el Championship, segunda división de Inglaterra, aportando con un doblete antes de salir resentido físicamente de cara a los minutos finales.

Al inicio del partido fueron los visitantes quienes monopolizaron las llegadas de peligro, con sendos remates de Tom Eaves y Oliver Rathbone a los 12'. Este último volvió a avisar con peligro en el 15', y Eaves tuvo un remate en el palo al minuto siguiente.

El punto de inflexión se vivió en el 20', cuando Grant Hall cometió una falta en el área en contra de Tyler Morton, que significó un tiro penal a favor de los locales, y una amonestación para el central de los millers.

Desde los doce pasos anotó Brereton Díaz, que batió al portero Viktor Johansson con un remate que entró a la portería pegado al palo izquierdo. Sexto gol de la temporada para el criollo, que ha disputado 12 partidos y se ha anotado con una asistencia.

⏱️ Half-time: #Rovers 1-0 #RUFC



Brereton Diaz's penalty is the difference at the break.#ROVvROT 🔵⚪️ pic.twitter.com/mCbMuvLDRN