Lanzan canción del Mundial de Catar 2022 inspirada en clásico de Tears for Fears

26 sept. 2022 - 10:15 hrs.

Falta poco menos de dos meses para que inicie el Mundial de Catar 2022, y como en cada cita mundialista, comienzan a aparecer las canciones oficiales que amenizarán las transmisiones y eventos de fanáticos del balompié en todo el mundo.

La marca Budweiser y la FIFA presentaron “The World Is Yours To Take”, la canción oficial de la próxima cita mundialista, la cual tiene un claro guiño al pasado.

Esta canción es interpretada por Lil Baby y si bien es cantada por el rapero estadounidense, la cinta mezcla extractos del clásico “Everybody Wants To Rule The World” de Tears for Fears.

Lil Baby comenzó su viaje al estrellato el año 2017 cuando lanzó su primera canción y ahora vive su sueño cuando se presenta ante multitudes en todo el mundo y agotando entradas a cada escenario al que asiste. “La canción trata sobre darse cuenta de que cualquiera, en cualquier lugar, puede lograr sus sueños, solo necesitas creer en ti mismo, desconectarte de los detractores e ir al 100%. Cuando los fans escuchen la canción, quiero que se sientan inspirados y llenos de energía”, señaló Lil Baby.

Esta no será la única versión de la canción oficial del Mundial de Catar 2022, ya que la marca de cervezas y Lil Baby se asociarán con artistas de diferentes partes del mundo para lanzar nuevas versiones de la canción y filmar el video musical de la cita mundialista.

