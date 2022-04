Trece meses después de su brutal accidente automovilístico, Tiger Woods culminó el jueves su asombroso regreso al golf con una sólida primera ronda en el 86º Masters de Augusta que lo situaba entre los diez mejores.

El liderato lo ocupa el australiano Cameron Smith, con 68 golpes (-4), seguido de un grupo formado por el estadounidense Scottie Scheffler, número uno de la PGA, el chileno Joaquín Niemann y el inglés Danny Willett, todos con 69 (-3).

El legendario Woods, de 46 años, firmó una tarjeta de 71 golpes (1 bajo par) que lo dejaba en el grupo en décimo lugar y se retiró sonriente del Augusta National (estado de Georgia) en medio de una enorme ovación de sus aficionados.

"Me dije a mí mismo: 'Vamos, ya sabes dónde poner la pelota'", relató Woods a ESPN sobre el inicio de su recorrido.

Jugando en el grupo de Woods, el chileno Niemann firmó una excelente ronda de 69 golpes (-3) y se ganó también reacciones de asombro tras un fabuloso eagle de 105 yardas (96m) en el noveno hoyo.

Eagle on No. 9! Joaquin Niemann uses spin and the slopes to perfection. #themasters pic.twitter.com/A7accpM7zI