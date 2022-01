Alarma en la Roja: Gary Medel dio positivo de coronavirus

Cuando falta menos de un mes para la reanudación de las Clasificatorias, las alarmas no paran de encenderse para la Selección chilena. Y es que ahora la Roja de Martín Lasarte podría sumar la sensible baja de otro referente, como es Gary Medel, debido a que el "Pitbull" dio positivo de coronavirus.

Fue el propio club del jugador nacional, el Bologna de Italia, el que confirmó la noticia durante este miércoles tras realizarse los exámenes respectivos.

"Bologna Fc 1909 anuncia que tras las pruebas realizadas se detectó la positividad al Covid-19 de los futbolistas Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk y Emanuel Vignato. Según el protocolo, se notificó a las autoridades sanitarias locales y los jugadores fueron puestos en aislamiento domiciliario", sostuvo el cuadro "rossoblu" a través de un comunicado.

Bologna FC 1909 can confirm that Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk and Emanuel Vignato have tested positive for COVID-19. As per the protocol, local health authorities were promptly notified and the players were placed into self-isolation at home.